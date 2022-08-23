  • 33°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東業績】京東次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣　遠勝預期（第二版）

股市 18:56 2022/08/23

分享：

分享：

【京東業績】京東次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣　同樣遠勝預期

內地電商巨頭京東 （09618） 周五收市公布第二季業績報告，同樣受累宏觀經濟放緩，消費意欲下降，京東次季營收2676億元（人民幣，下同），按年增5.4%，好過預期的2616.67億元；列賬純利約44億元，按年增4.5倍，遠勝預期的16.72億元；經調整純利約65億元，按年跌41.3%，好過預期的44.19億元。

京東首席執行官徐雷指出，京東彈性商業模式、強勁供應鏈能力及高效運營協助公司在外部環境持續挑戰的情況下取得穩健的季度業績。

徐雷又稱，上季強化的用戶心智、不斷提升的用戶黏性和持續擴大的用戶規模，將持續通過供應鏈基礎設施，高效服務合作夥伴、用戶和社會。截至6月底止年度活躍客戶賬戶約5.808億，按年增長 9.2%。

京東超市與「小時購」618期間覆蓋2.7萬個品牌 3萬家門店成交額增長超500%

收入貢獻方面，上季京東產品淨收入約2260.20億元，按年增長2.9%，而服務淨收入約415.80億元，按年增長增長21.9%。

京東618週年慶活動期間，京東超市與「小時購」覆蓋了超2.7萬個品牌，超3.4萬家實體門店，為全國近400個城市的消費者提供即時消費服務，超3萬家合作門店的成交額實現按年增長超500%。其中，沃爾瑪（Walmart）、華潤萬家、永輝等部分商家全渠道業務成交額合共按年增長超660%。

CELINE上季開設京東官方旗艦店 多間美妝品牌開設自營旗艦店

LVMH集團旗下CELINE正式開設京東官方旗艦店。此外，法國時裝品牌Maison Margiela馬吉拉、法國品牌Maison Kitsuné、加拿大高端戶外時裝及運動服品牌Moose Knuckles、意大利街頭服飾潮牌GCDS等奢侈品牌也入駐京東。

美妝品牌方面，國際大牌LA MER海藍之謎、ARMANI阿瑪尼、Jo Malone London祖‧瑪瓏、資生堂、M.A.C魅可等入駐京東， 開設品牌京東自營官方旗艦店。

相關文章：

【京東系】京東健康半年經調整盈利按年升82%　不派息　收入升48%

【京東旗下】達達次季收入增55%、經調整淨虧損4億人幣　董事長蒯佳祺榮休、京東零售CEO辛利軍接任

（第二版）

記者：李哲毅

港股 美股 經濟 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

上一篇文章

【業績︱電動車】小鵬汽車次季經調整淨虧損擴大至27億人幣　美股盤前跌逾3%

下一篇文章

【銀債開售】保底息4厘銀債吸引　信銀國際：首日認購人數較上批增逾3成、人均認購逾25手　一文看清各行認購反應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台：馬鞍今晚進入港800公里範圍、或掛1號風球　周三普遍風力將達至3號風球最低門檻（不斷更新）
【打風消息】天文台：馬鞍今晚進入港800公里範圍、或掛1號風球　周三普遍風力將達至3號風球最低門檻（不斷更新）
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
【港股市況】吉利挫6%、安踏績後升4%　恒指全日跌153點、19500失而復得（不斷更新）
【港股市況】吉利挫6%、安踏績後升4%　恒指全日跌153點、19500失而復得（不斷更新）
【華為發布會】華為：9月6日發布Mate 50系列旗艦手機　料與蘋果「對撼」
【華為發布會】華為：9月6日發布Mate 50系列旗艦手機　料與蘋果「對撼」
【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款