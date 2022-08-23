【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息

▲ 大小港銀有提供低門檻享高息的港元定存。

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銀債專攻60歲或以上老友記，今天（8月23日）正式開賣，每手入場費僅1萬元。由於俗稱長者iBond的銀債，保底息有4厘，適逢受美股隔晚急挫600多點所累，港股今天也受壓，市料在波動市下，挾持固定派息的避險產品有望旺丁又旺財。

輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢指，銀債首天認購，該行暫接獲約200名長者申請，涉及金額逾3,500萬元，主要以現金入票為主，最大飛是申購100萬元。

不過，銀債每人的派發上限為100手（每手1萬元），即100萬元，去年最多只獲發14手。專家建議手頭鬆動者，不妨分散投資，而港元定期存款幾近屬於零風險，何況不少港銀更為小存戶提供特惠息，為銀齡族的閒資提供另一好出路。

此外，今天暫有3行加存息，南商新推338天享3.38厘，168天享3.08厘，須300萬元新錢，9月13日截止。另兩行齊向短存埋手，包括小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）把3個月年息提高0.3厘，新息率報2.1厘。同樣，創興亦作相同加息至2.1厘。

銀債開賣前夕 渣打加1年港元定存至3厘【下一頁】

那邊廂，比拼進場費在1萬元或以下的定存，大銀行不乏高息之選，如滙豐（HSBC）7天短存有4.5厘，但須先把指定外幣作兌換等附帶條件；該行另有1個月享5厘，惟較適合頻炒股族，因須參加特定的股票獎勵計劃等。至於以長息計，中銀香港 （02388） 1年期也有2.1厘，即使這中資龍頭自下半年至今已第2度降低存息，但自上周六（20）起放寬享特惠息的附帶條件，由合資格新資金結餘，現改為現有資金已享特優定存。

中銀香港昨晚回應本報查詢指，該行因應市場情況及業務策略，不時更新及發布最新定期存款利率。另外，渣打香港 （02888） 1年期的年息更達2.4厘。

惟論及低門檻最高息，以南商7天的5.5厘居首，上車銀碼低至1,000元，以網上或手機銀行敘造短存，但須兌換資金。同樣，上商早前新推以數碼開立定存，也由一張「金牛」起，1年期存息也有1.58厘。

不過，要數最易參與，則以一眾虛擬銀行跑出。舉平保 （02318） 牽頭的虛銀平安壹賬通（PAOB）為例，起始金額為100元；而TOM集團 （02383） 有份的匯立（WeLaB Bank），只須10元起。工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 參股的富融（Fusion Bank），以及眾安（ZA Bank），更低至1元也受你玩，堪稱小存戶恩物。

可是，低處未算低，美資大行花旗更不設最低存款金額，昨天（22日）微升半年期0.05厘、至2.55厘，1年略加0.02厘，新報2.73厘，但須指定理財戶等額外要求。

計及起存額逾1萬元或以上的較大額定存，7天年息高息王是集友的6厘。388天以華僑永亨的3.28厘居首，1年最高是華僑永亨的3.18厘，9個月期富邦有2.9厘，半年期以大新 （02356） 及富邦皆為2.8厘，兩年期則以招商永隆的2.85厘居首，但普遍要求大額新錢才享最高特惠息，更動輒以百萬元起跳，例如大新與富邦齊須100萬元，招商永隆更須500萬元。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源