英PlayStation玩家索償460億 告Sony收3成佣抬高遊戲售價

Sony開發的遊戲機PlayStation深受全球遊戲玩家歡迎，每年透過遊戲主機及遊戲銷售賺取豐厚收入。英國有消費者發起集體訴訟，指Sony違反競爭法，利用其市場主導地位在過去6年向PlayStation玩家多收費用，向Sony索償近50億英鎊（460億港元）。

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英國消費者尼爾（Alex Neill）代表自2016年8月19日起，曾於PlayStation Store購買數碼遊戲及產品的英國玩家，在競爭上訴法庭提出集體訴訟。

訴訟指，Sony過去6年濫用公司在英國遊戲市場的主導地位，對銷售數碼遊戲、下載及訂閱內容的PlayStation Store施加不公平條款。Sony向在PlayStation Store銷售數碼遊戲的開發商收取3成利潤作抽佣，導致很多遊戲於PlayStation Store定價，高於在店舖購買實體版本的售價。

尼爾要求Sony向每位受影響玩家，提供67英鎊（616港元）至562英鎊（5,170港元）不等的賠償；尼爾等人一旦勝訴，Sony需賠償高達50億英鎊（460億港元）。

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尼爾表示，訴訟是為被多收費用的數百萬名英國玩家挺身而出，強調很多英國人正處於生活成本危機之中，但Sony仍然濫用市場地位並剝奪顧客利益，以前所未有的方式榨乾消費者的金錢。

尼爾的代表律師皮爾曼（Natasha Pearman）指，索尼主導發行PlayStation遊戲及內容，明顯採取反競爭策略，Sony提供服務的成本，與它向顧客收取的過高價格並不相稱。

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責任編輯：郭麗明