【筍工推介】環保署招聘減廢回收環保大使　月薪逾2.1萬元　實際工作內容要做咩？

環境保護署近日招聘減廢回收環保大使，主要負責廚餘及園林廢物方面的工作，如協助進行實地視察和調查，及審批、處理和監察環保計劃的申請等。職位空缺不屬公職員架構，月薪21,525元，但無要求須持相關工作經驗，只是具備與環境保護有關的學歷或籌辦廢物管理、減廢回收和環保教育活動的經驗尤佳。另外，工作時間及地點須視乎部門的運作需要而定；獲取錄者或需不定時及超時工作，包括晚上、周末、周日和公眾假期；以及在戶外及偏遠地區工作。

申請可透過網上、郵寄或親身遞交，將於9月2日截止。有意申請人士可以瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件及工作內容。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格［通用表格第340號（3/2013修訂版）］ 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。親身或以郵寄方式遞交的申請書，須於截止申請日期或之前送達查詢地址，信封面須註明申請的職位名稱。

為避免郵遞延誤或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足額郵票。所有郵資不足的郵件將不會獲派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。逾期、資料不全／並未按要求附上有關證明文件或透過傳真／電郵遞交的申請，或不獲考慮。

申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期起計8個星期內接獲通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。申請人如不獲邀參加遴選面試，可視作落選論。

聯絡地址：香港鰂魚涌海灣街1號華懋交易廣場15樓1501-04室環境保護署廢物基建規劃科廚餘回收組［經辦人：行政主任(總部)］

查詢電話：3741 1387

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