海怡半島現時光倒流價　低層海景戶1500萬沽　投資者趁平入市

二手樓價持續下跌，就連港島藍籌屋苑也未能幸免。其中鴨脷洲海怡半島有海景三房單位成交價重返2015年水平，即吸引投資者入市。

中原地產盧鏡豪表示，海怡半島15座低層H室，實用面積863平方呎，三房套連工人房間隔，坐享全海景。日前以1,500萬元易手，實用呎價約17,381元，成交價重返2015年水平。他續說，翻查成交紀錄，同類單位16座高層H室，今年6月曾以1,860萬元易手，即是次成交價較數月前低19%。

盧鏡豪透露，買家屬於投資客。資料顯示，原業主於1993年以423萬元買入單位，持貨29年，現帳面賺1,077萬元，物業期內升值255%。

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