【竊取商業機密】被控竊取Apple Car商業機密　前蘋果工程師認罪

全球人才短缺，大型科企互相搶人情況時有發生，同事亦造成商業機密洩漏或被盜取的風險。早前就有一名跳槽至中國電動汽車初創公司的前蘋果（Apple）工程師，被控竊取研發自動駕駛汽車（Apple Car）的商業機密。

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綜合外媒報道，一名譯名張曉浪（Xiaolang Zhang）的前蘋果工程師在2015年至2018年期間，於蘋果公司從事自動駕駛汽車項目。因他於陪產假期間前往中國後便向蘋果公司呈辭，而引起蘋果的懷疑。

經調查發現，他在離開蘋果公司前，曾在未經授權的情況下，將一份長達25頁、約24GB與Apple Car「嚴重問題」數據相關的文件，以AirDrop傳送至其妻子的筆電中。此外，他還被控使用描述蘋果原型和原型要求的參考手冊和PD，並從蘋果公司的自動駕駛汽車實驗室偷走電路板和伺服器。

張曉浪於蘋果任職時的所屬主管亦指，張曉浪遞交辭呈時，曾揚言要去廣州小鵬汽車科技公司工作。

目前，張曉浪周一在美國加州聖荷西聯邦法院承認一項商業機密盜竊罪，預計將於11月14日判刊。雖然有關張曉浪的認罪協議條款並未公開，但根據美國法律，盜竊商業機密的最高刑期為10年。CNBC報導亦稱，張曉浪可能面臨高達25萬美元（約196萬港元）的罰款。

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責任編輯：殷凱怡

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