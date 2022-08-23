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【疫後旅行】日本擬放寬防疫限制　已接種入境旅客免核酸檢測

環球政經 17:25 2022/08/23

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香港人愛去日本旅行的程度，甚至會戲稱為「返鄉下」。日本傳媒近日報道，當地政府正探討，如若入境遊客已接種完新冠疫苗，可免除入境前須在海外接受核酸檢測的規定；此外，更將提高入境人數上限。

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《日經新聞網》報道，現時入境日本或返回日本，仍需要出示在外國接受核酸檢測的證明交件，而日本政府已開始考慮免除這一規定。日本首相岸田文雄8月22日表示：「一兩天之內將公布，進一步減輕保健所和醫療機構負擔的政策」。

亞太區百萬富翁排名出爐  新加坡2030年變亞洲百萬富翁之都 香港位居第三【見下頁

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目前日本規定的單日入境人數上限為2萬人，另要求入境人士提供72小時內的核酸檢測陰性證明。有評論認為，日本的入境防疫措施在G7國家之中最為嚴格，因在減少檢測的國家內，已愈來愈難以獲得核酸檢測陰性證明；因而有人批評，現時很難從日本去國外出差和旅行，還影響重啟的訪日遊客的計劃。

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撰文 : 陳楚琨

岸田文雄 防疫措施 七大工業國集團 疫苗 醫療機構 經濟 保健 日本

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