【業績│內險股】平保上半年多賺約4%、營運利潤853億元人幣　派中期息0.92元人民幣

▲ 平保上半年純利增約4%至602.73億元人民幣。

平保 （02318） 公佈中期業績，期內收入6676.36億元（人民幣，下同），按年少2.9%。期內營運利潤853.40億元，按年增長4.3%。撇除一次性重大項目及投資短期波動後的純利602.73億元，按年增加3.9%。派中期息0.92元人民幣，按年多派4.5%。

平保指出，上半年經營環境對公司長期保障型保險業務仍有一定影響，營運利潤亦受國內疫情多點散發，對公司經營帶來短期衝擊及資本市場波動影響。

期內壽險及健康險新業務價值195.73億元，按年倒退28.5%。集團解釋，是由於居民消費意願減弱，長期保障型產品消費支出放緩，疊加多個地區的線下展業活動受限所致致。壽險及健康險內含價值9066.19億元，升3.4%。上半年的13個月保單繼續率91.7%，按年升4.1個百分點。

集團代理人數目繼續收縮，截至6月底止，個人壽險銷售代理人較去年底少13.5%，至51.9萬人。平保指出，平安壽險持續推動隊伍高質量轉型，代理人人均產能提升，上半年代理人之人均新業務價值按年增長26.9%。

投資收益受資本市場波動影響

按年比例，上半年平安產險原保險保費收入升10.1%，至1,467.92億元。綜合成本率按年升1.4個百分點至97.3%。集團解釋，受疫情影響，保證保險業務賠款支出上升，造成整體綜合成本率呈現短期波動。但隨着國家出台支持性政策及平安產險採取風險管控，綜合成本率料逐步改善。

集團投資表現方面，上半年總投資收益550.33億元，按年倒退6.5%。截至6月底止的年化總投資收益率及淨投資收益率，分別是3.1%及3.9%，分別較去年同期跌0.4個百分點及0.1個百分點。平保表示，上半年保險資金投資組合投資收益受資本市場波動影響，有所承壓。

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記者：余倩敏