【企業排名】福布斯「中國數位經濟100強」騰訊排榜首位置 上榜企業佔中國去年GDP約十分之一

富比士中國發布近日公佈「2022中國數位經濟100強」榜單，在數位經濟發展方面表現突出的騰訊、阿里巴巴和中國移動位分別奪得頭3名位置，而第四至第十名則分別為京東、中國電信、美的集團、鴻海集團旗下工業富聯、中國聯通、聯想集團和小米。

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該榜單對電子、電腦、家用電器、通信、傳媒、商貿零售和機械設備等領域具有較強數位經濟屬性的企業發展現狀及行業趨勢等進行分析，並從企業總市值、總資產、總營業收入和淨利潤等四方面去評估企業的數位經濟水平。據了解，上榜的100家企業2021年總營收達到9.9兆元人民幣，佔了中國去年GDP約十分之一。

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數據顯示，入選榜單的企業的總市值達16.4507萬億元人民幣，平均市值達1645億元。其中，市值最高的騰訊達到約2.92萬億元，而資產最高企業則為中國移動，達到約1.84萬億元

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記者：鄭日棱