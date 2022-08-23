一年多前決心買樓　現為移民啃辣招稅沽貨　勁蝕77萬走人

近年移民放盤急增，有買家甚至不惜支付巨額額外印花稅，亦要沽貨走人。中原地產陳偉業表示，東涌映灣園7座低層A室，實用面積891平方呎，三房套連儲物房間隔，望內園及樓景，原叫價1,008萬元，因業主移民急售，最終減價至970萬元沽出，實用呎價約10,887元。

資料顯示，原業主於2020年12月以898萬元購入上址，雖然現帳面賺72萬元，但持貨僅一年多，需付樓價一成之額外印花稅，涉約97萬元，扣除稅款，現帳面蝕約25萬元，若連購入單位的釐印費（約33.7萬元）、買賣佣金計，估計實質蝕讓逾77萬元離場。

陳偉業透露，買家為擁香港永久居民身份的外籍人士，現購入單位自用。

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