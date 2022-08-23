【數碼詐騙】環聯：第二季源自香港可疑數碼詐騙比率按年跌26%　騙徒專攻消費者願意花費的地方

▲ 環聯指第二季源自香港的可疑數碼詐騙比率按年跌26%。

環聯（美：TRU）研究發現，今年第二季，源自香港的可疑數碼詐騙比率較去年同期下跌26%，遠高於全球14%的跌幅。

環聯利用其身份驗證及詐騙分析系統，分析了數十億宗交易和超過4萬個網站及應用程式的數據後，發現近乎全部追蹤行業中，源自香港的可疑數碼詐騙比率均見減少，惟博彩（2%）及金融服務業（2%）除外，而電子遊戲（-59%）、虛擬社區（-48%）及零售業（-46%）跌，幅幅則最大。

環聯亞太區首席產品官殷虹指出，過去兩年，隨著消費者增加使用數碼渠道，全球數碼詐騙比率有所上升。然而，源自香港的可疑數碼詐騙比率，過去幾季均見跌幅，可見企業在預防數碼詐騙方面措施卓有成效。

殷虹續指，騙徒會追蹤金錢走向，專攻消費者願意花費的地方。居家抗疫期間，市民更多時間留守家中，不少消費者由於未能外出尋找娛樂，繼而轉投網上非法博彩活動，容易成為騙徒目標，情況一直持續。此外，消費者在抗疫期間，亦對儲蓄、投資及家庭理財的意識有所增強，上述範疇也仍然是騙徒的目標。

香港交易詐騙以電子遊戲及虛擬社區跌幅最大

此外，環聯最新的《消費者脈搏調查》亦反映，源自香港的可疑數碼詐騙比率呈現跌勢。32%受訪者表示，過去3個月內曾成為數碼詐騙的目標，較第一季下跌6個百分點。受影響消費者表示，網絡釣魚（41%）是最常見的詐騙手法，其次是現金／禮品卡詐騙（21%）和信用卡盜竊╱收費詐騙（21%）。

環聯又指，源自香港的交易詐騙以電子遊戲（-59%）及虛擬社區（-48%）的按年跌幅最大，其次為零售（-46%）和旅遊及休閒（-35%）。而虛擬社區、零售、旅遊及休閒行業的比率跌幅均較全球數據為高（分別為-8%、-28%及-28%）。

長期趨勢方面，虛擬社區的數碼詐騙較2020年第二季上升124%。儘管在金融服務業方面，2022年第二季的數字按年微升，但與兩年前相比，實際跌4個百分點。

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記者：余倩敏