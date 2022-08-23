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【消費優惠】「夏日賞賞你」5.4萬份獎賞8月25日登場 包括主題樂園門票連餐飲劵即減250元

理財智慧 17:29 2022/08/23

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香港旅遊發展局（旅發局）「夏日同賞﹒就在香港」推出的「夏日賞賞你」，壓軸一批超過5.4萬份限量獎賞將於本周四（8 月 25 日）中午12時起供市民領取，並於9 月24 日 (星期六）截止兌換。

【筍工推介】環保署招聘減廢回收環保大使　月薪逾2.1萬元　實際工作內容要做咩？【下一頁

【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

最後一批限量獎賞涵蓋66個景點及「優質旅遊服務」計劃認證的餐飲﹑零售商戶，除了一系列低至25折的時裝首飾﹑環球美饌﹑觀光巴士﹑纜車車票優惠外，還有主題樂園門票連餐飲劵即減250元折扣﹑麵食製造體驗紀念館工作坊﹑古董帆船文化體驗買一送三優惠，以及其他精彩購物折扣等等，市民可把握機會齊齊盡情消費，享受禮遇。所有限量獎賞名額有限，先到先得。

限量獎賞內容如下：

    點擊圖片放大
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如有疑問，可於Discover Hong Kong網站（https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/deals/in-townoffers/hot-summer-deals.html）預覽獎賞的詳情。

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

【企業排名】富比士「中國數位經濟100強」騰訊以近3萬億元排榜首 上榜企業佔中國去年GDP約十分之一【下一頁

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記者：鄭日棱

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