【ET講股通】孫運喜：後市四大關鍵（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

隔晚美股回調，港股今早輕微低開12點，開報19644點，短暫倒升後反覆下跌，尾市暫跌221點，低見19435點，成交732億元。恒生科技指數跌32點，暫報4119點。思捷 （00330） 發盈警急挫25%，車股受壓，比亞迪 （01211） 、長城汽車 （02333） 、吉利汽車 （00175） 分別跌2-6%，美團 （03690） 跌2%。目前影響後市有四大關鍵，iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。



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00：14 - 港股今日市況速覽

01：20 - 美國經濟相關股創科 （00669） 、車股吉利 （00175） 走弱 中海油 （00883） 、安踏 （02020） 逆市升

02：38 - 期指、恒指尾市市況速報

05：24 - 後市關鍵一：標指反彈2成3或再向下走 200天線4300點現阻力

08：22 - 後市關鍵二：10年期美債孳息率升穿3厘 納指出現島形頂最受影響

09：40 - 後市關鍵三：美滙指數升穿109 歐元0.99穿一算走勢差創20年低位

11；22 - 後市關鍵四：周五美國央行年會 聯儲局明年初放慢加息步伐？ 央行唱反調未有減息定案

14：05 - 大市跌咁多，騰訊 （00700） 反而冇咩點跌已轉強？咩位入比較好？

20；10 - 電能實業 （00006） 走勢點睇？

22：55 - 長江業建 （01038） 咩位可買入？

25：45 - 港股收市市況速報

28：01 - 潛力股推介：中石化煉化工程 （02386）

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**重溫【開市追揸沽】憧憬內地減息？藍籌新貴有冇得炒**

責任編輯：霍耀堂

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恒指全日跌153點，收報19503點，大市成交額866億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，與美國經濟相關股份、汽車股捱沽，創科 （00669） 跌4.3%，吉利 （00175） 跌6.3%。猶幸中海油 （00883） 升3.4%，安踏 （02020） 升4%，力撑大市。

恒指續沿保歷加通道下行，後市會否進一步測試19200、甚至19000關，還看4大關鍵。

一、美股：美股氣氛逐步逆轉，「大空頭」Michael Burry幾乎清倉美股。標指觸及200天線即捱沽，有「吻别」牛熊分界線的意味。後市若能重上200天線，美股淡勢才有望改善。

二、美債：10年期債息於3厘水平拉鋸，若重上3.1厘，美股恐無運行。

三、美滙：歐元失守1算，美滙抽升至109水平，關鍵位為109.3。

四、Jackson Hole央行年會會議：關注儲局主席鮑威爾發言。

展望後市，十個牛皮九個淡，料逐步下試低位的機會較大。

潛力股可留意中石化煉化 （02386） ，股價是日無升跌，收報3.4元，可待回落至3.26元吸納，失守該水平止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、電能、長建】

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