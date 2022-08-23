  • 34°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 17:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜：後市四大關鍵（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:50 2022/08/23

分享：

分享：

隔晚美股回調，港股今早輕微低開12點，開報19644點，短暫倒升後反覆下跌，尾市暫跌221點，低見19435點，成交732億元。恒生科技指數跌32點，暫報4119點。思捷 （00330） 發盈警急挫25%，車股受壓，比亞迪 （01211） 、長城汽車 （02333） 、吉利汽車 （00175） 分別跌2-6%，美團 （03690） 跌2%。目前影響後市有四大關鍵，iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。
 

立即收看：https://video.hket.com/video/3335032

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】憧憬內地減息？藍籌新貴有冇得炒**

 

責任編輯：霍耀堂

------

恒指全日跌153點，收報19503點，大市成交額866億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，與美國經濟相關股份、汽車股捱沽，創科 （00669） 跌4.3%，吉利 （00175） 跌6.3%。猶幸中海油 （00883） 升3.4%，安踏 （02020） 升4%，力撑大市。

恒指續沿保歷加通道下行，後市會否進一步測試19200、甚至19000關，還看4大關鍵。

一、美股：美股氣氛逐步逆轉，「大空頭」Michael Burry幾乎清倉美股。標指觸及200天線即捱沽，有「吻别」牛熊分界線的意味。後市若能重上200天線，美股淡勢才有望改善。

二、美債：10年期債息於3厘水平拉鋸，若重上3.1厘，美股恐無運行。

三、美滙：歐元失守1算，美滙抽升至109水平，關鍵位為109.3。

四、Jackson Hole央行年會會議：關注儲局主席鮑威爾發言。

展望後市，十個牛皮九個淡，料逐步下試低位的機會較大。

潛力股可留意中石化煉化 （02386） ，股價是日無升跌，收報3.4元，可待回落至3.26元吸納，失守該水平止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、電能、長建】

香港經濟日報集團免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

相關文章

【異動股】康師傅322績後飆升逾7%　話你知咩位吸納最值博
今日
【異動股】康師傅322績後飆升逾7%　話你知咩位吸納最值博
思捷環球330發盈警股價暴挫逾25%　止蝕自保策略速睇
今日
思捷環球330發盈警股價暴挫逾25%　止蝕自保策略速睇
大市關鍵支持在哪？聶振邦：恒指如連續2日跌穿呢個位要小心
今日
大市關鍵支持在哪？聶振邦：恒指如連續2日跌穿呢個位要小心
銀債開售攻略　專家教你抽幾多手最穩陣
今日
銀債開售攻略　專家教你抽幾多手最穩陣
潤電836下季可突破20元關？吸納策略話你知
今日
潤電836下季可突破20元關？吸納策略話你知

你可能感興趣

【異動股】康師傅322績後飆升逾7%　話你知咩位吸納最值博
今日 11:34
【異動股】康師傅322績後飆升逾7%　話你知咩位吸納最值博
思捷環球330發盈警股價暴挫逾25%　止蝕自保策略速睇
今日 12:09
思捷環球330發盈警股價暴挫逾25%　止蝕自保策略速睇
大市關鍵支持在哪？聶振邦：恒指如連續2日跌穿呢個位要小心
今日 17:15
大市關鍵支持在哪？聶振邦：恒指如連續2日跌穿呢個位要小心

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：升勢乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/08/22
【ET講股通】梁耀康：升勢乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：炒缺電（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/08/19
【ET講股通】梁耀康：炒缺電（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：只買績優股（附Time code）
2022/08/18
【ET講股通】梁耀康：只買績優股（附Time code）
【ET講股通】孫運喜：消息主導（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/08/17
【ET講股通】孫運喜：消息主導（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：疑雲陣陣（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）
2022/08/16
【ET講股通】孫運喜：疑雲陣陣（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）
創科實業（00669） 安踏體育（02020） 中國海洋石油（00883） 宏觀分析 中石化煉化工程（02386） 恒生科技指數 汽車 盈警 港股 股票

上一篇文章

【內房銷售】金輝上月銷售少52%　一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）

下一篇文章

【業績】金山軟件次季收入增24%至18.3億人幣　毛利率80%、按年跌2個百分點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【華為發布會】華為：9月6日發布Mate 50系列旗艦手機　料與蘋果「對撼」
【華為發布會】華為：9月6日發布Mate 50系列旗艦手機　料與蘋果「對撼」
【打風消息】天文台：馬鞍今晚進入港800公里範圍、或掛1號風球　周三普遍風力將達至3號風球最低門檻（不斷更新）
【打風消息】天文台：馬鞍今晚進入港800公里範圍、或掛1號風球　周三普遍風力將達至3號風球最低門檻（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【港股市況】吉利挫6%、安踏績後升4%　恒指全日跌153點、19500失而復得（不斷更新）
【港股市況】吉利挫6%、安踏績後升4%　恒指全日跌153點、19500失而復得（不斷更新）
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款