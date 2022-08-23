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【國企內房】潤地原黨委書記、董事局主席唐勇接受紀律審查和監察調查

股市 15:25 2022/08/23

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【國企內房】潤地原黨委書記、董事局主席唐勇接受紀律審查和監察調查

潤地 （01109） 原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，目前華潤集團紀委正對其進行紀律審查，經國家監委指定四川省監委管轄，四川省監委指定綿陽市監委管轄，綿陽市監委正對其進行監察調查。

唐勇自1994年12月加入潤地集團，2010年7月至2013年10月，歷任潤地高級副總裁、總裁、成都大區總經理；2013年10月至2019年2月，歷任潤地黨委副書記、總裁、董事局副主席、首席運營官、黨委書記、首席執行官；2019年2月至2019年12月，任潤地黨委書記、董事局主席、首席執行官；2019年12月至2021年9月，任潤電 （00836） 黨委書記、總裁。而2022年1月至今，任華潤現代服務有限公司專業總監。

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編輯：姚卓然

華潤置地（01109） 港股

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