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【解碼｜吉利】吉利插7%　管理層：未確定四川廠房會否進一步停產、但料影響有限

股市 15:11 2022/08/23

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【解碼｜吉利】吉利管理層：未確定四川廠房會否進一步停產、但料影響有限

內地持續受高溫影響，多間上市公司均要求停產限電。吉利 （00175） 管理層表示，在上周停產了四天，不確定是否會進一步停產，並提到若只停產這四日，對四川省和重慶市的零件供應影響將為有限。

吉利今日一路走低，現跌7%，報16.02元，暫為跌幅最大的藍籌。

瑞信出席吉利上半年非交易路演的會議後發表報告，提到中國正受熱浪襲擊，市場關注四川省電力短缺的影響。吉利管理層表示8月16日至8月20日期間停產了四天，不確定是否會進一步停產，但若僅停產這四天，四川省和重慶市的零部件供應問題所受的影響有限，因為一般零部件庫存可應用一周左右。

值得留意的是，吉利的大部分廠房和零件供應商均在華東地區，料受四川省電力短缺影響僅屬輕微。

另外，該行指，吉利管理層對極氪（Zeekr）品牌至2025年銷量目標為65萬輛。為實現這一目標，極氪將每年推出兩款新車，明年料推各一部房車及SUV。同時，公司即將公布極氪009大型MPV詳情，並料年底開始交付。該公司對極氪今年全年7萬台的銷量目標充滿信心，預計到今年底月銷量將超過1萬台。

吉利亦指，「幾何」電動汽車因電池價格較昂貴，令上半年錄得毛虧，好消息是「幾何」在今年年中漲價後，已達到盈虧平衡。展望下半年，「幾何」推出G6及M6車款後，毛利率可重上正數單位數字，每月銷量各介乎5000至1萬部。瑞信予吉利「跑贏大市」評級，目標價18元。

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編輯：姚卓然

吉利汽車（00175） 港股 汽車 重慶 四川省

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