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Twitter創辦人捲收購案官司 馬斯克向多爾西索取文件

環球社會熱點 15:30 2022/08/23

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世界首富兼特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克宣布停止收購社交平台Twitter，其後Twitter起訴馬斯克並要求他完成交易。法庭文件顯示，馬斯克律師已向Twitter前行政總裁兼創辦人多爾西發出傳票，並要求多爾西提供Twitter虛假帳戶等文件，代表多爾西正式捲入馬斯克和Twitter的法律訴訟。

馬斯克稱買曼聯僅為玩笑 美國證監會或調查 【下一頁】

多爾西（Jack Dorsey）去年11月已辭任Twitter行政總裁一職，並於今年5月離開董事會。有法庭文件顯示，馬斯克（Elon Musk）已要求他提供4月的收購協議，及虛假帳戶對平台業務影響的文件及通訊内容。

據報馬斯克亦要求Twitter提供其他資訊，包括可盈利化每日活躍用戶（mDAU）及廣告客戶參與度等資料。

馬斯克律師上周五（19日）向多爾西發出法庭傳票，於周一（22日）遭到公開。馬斯克和Twitter雙方據報已在過去數周發出數十張傳票，接收人包括馬斯克的矽谷投資人等。美國特拉華州法院將在10月17日審理案件，審訊為期5日。

馬斯克成Twitter第6人破1億粉絲 已一周無出post 【下一頁】

多爾西是馬斯克好友及支持對方收購Twitter，兩人認同需提高平台演算法透明度，並允許用戶加強控制接收內容。兩人早於3月就馬斯克加入Twitter董事會商討，馬斯克最初接受了董事局席位，但其後改變主意提出收購。

多爾西、馬斯克及Twitter皆未回應事件。

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責任編輯：李俊儀

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