花旗料英國家庭能源費明年升至5.4萬元 通脹達18.6%

俄烏戰爭連月以來推高能源價格，花旗銀行預計英國家庭的電費明年或升至超過5,800英鎊（約5.4萬港元）。而能源價格飆升影響下，明年初料將通脹率推高至18.6%的46年高位。

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花旗首席經濟學家納巴羅（Benjamin Nabarro）周一（22日）表示，由於日常必需品的成本不斷增加，通脹目前進入平流層（stratosphere），對英國家庭能否應對通脹加速的憂慮加深。

花旗預計今年10月，英國家庭的能源費用會升至每年3,717英鎊（約3.4萬港元），其後分別於明年1月及4月，升至4,567英鎊（約4.2萬港元）及5,816英鎊（約5.4萬港元）。

上述情況將令通脹率於明年1月升至18.6%，創下過去46年以來的高位。

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另外，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）早前宣布，因向歐洲供應天然氣的主要管道「北溪一號」本月底會關閉3日進行維修「北溪一號」，歐洲期間的天然氣供應將受阻。

不過英國首相府呼籲民眾無需憂慮冬季會停電，指即使全球需求大增，英國仍有足夠能源供應避免電力短缺，家庭、企業和工業都會獲得過冬所需的電力和天然氣。

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責任編輯：鄭錦玲