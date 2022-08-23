  • 33°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解碼｜最優惠利率】中金：不排除港銀更早加最優惠利率　港股走勢主要取決因素並非加P

宏觀解讀 14:20 2022/08/23

分享：

分享：

中金不排除港銀更早加P，惟指港股走勢較取決於中國增長與盈利前景。

中金發表報告，指當前不論銀行體系總結餘還是港元銀行同業拆息（Hibor）利率水平，都不像2018年的一輪加P時緊張，但由於此輪聯儲局加息更為激進，疊加本港和內地經濟增速放緩，銀行體系總結餘回落和資金外流料更快，因此不排除香港銀行較上一加息周期更早加最優惠利率（P），以應對潛在壓力。

儘管近期美國因衰退和通脹回落預期，導致儲局降息預期升溫，中金認為美國3.5%的加息終點和尚未大幅回落的美國通脹，都表明儲局還有至少100點子的加息任務需要完成，意味香港金融條件或將繼續收緊。考慮到當前短期Hibor與美元隔夜指數掉期利率（OIS）利差仍處於明顯倒掛狀態，可能加大資金流出和港元貶值壓力，中金料銀行可能在未來某個時間點上調P息。

香港金融條件料將繼續收緊

中金回溯測算2004年以來9次加P前後港股和板塊超額收益變化，發現港股在加息前後並沒有顯著變化，金融板塊加息前開始轉弱，地產板塊同樣如此，但加息後逐步修復。中金解釋，由於P息上調滯後於已經走高的資金利率，因此對港股整體的金融條件，增量影響有限。

雖然加息對整體港股流動性邊際增量影響有限，但中金指可能會對香港銀行的利潤偏向負面，增加香港房地產市場和房價壓力，又提到上輪加息周期香港樓價累計跌約8.4%。

中金又發現，2005年的一次加P後，港股市場表現之後更為強勁，有資金流入；但2018年的一次加P後，港股則表現疲弱，且錄資金流出。該行認為，背後與中國增長的基本面環境差異更加相關，也是決定市場，特別是中資股中期走勢的關鍵。展望未來，中金料港股走勢更多取決於中國增長和盈利前景、以及儲局政策的預期變化，而非加P。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【解碼｜最優惠利率】大摩：大行升按揭封頂息可爭取更多時間考慮加P決定

【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）

【分析│最優惠利率】高盛：港銀最快8月、最遲9月加P四分一厘　銀行體系結餘將重返約500億元正常水平

記者：余倩敏

 

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 經濟 港股 加息 香港 美國聯儲局

上一篇文章

【港股市況】思捷盈警挫近三成　吉利跌7%　恒指午後跌逾200點（不斷更新）

下一篇文章

內房股潛在升幅達一成半？拆解人行減息能否救樓市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為發布會】華為：9月6日發布Mate 50系列旗艦手機　料與蘋果「對撼」
【華為發布會】華為：9月6日發布Mate 50系列旗艦手機　料與蘋果「對撼」
【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升37點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍今晚進入本港800公里範圍　屆時考慮發出一號戒備信號（不斷更新）
【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍今晚進入本港800公里範圍　屆時考慮發出一號戒備信號（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）
【港股市況】思捷盈警挫近三成　吉利跌7%　恒指午後跌逾200點（不斷更新）
【港股市況】思捷盈警挫近三成　吉利跌7%　恒指午後跌逾200點（不斷更新）
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
【歐洲危機】北溪管道又將維修　歐警告俄或從此斷氣　歐電價急飈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款