【解碼｜最優惠利率】中金：不排除港銀更早加最優惠利率　港股走勢主要取決因素並非加P

▲ 中金不排除港銀更早加P，惟指港股走勢較取決於中國增長與盈利前景。

中金發表報告，指當前不論銀行體系總結餘還是港元銀行同業拆息（Hibor）利率水平，都不像2018年的一輪加P時緊張，但由於此輪聯儲局加息更為激進，疊加本港和內地經濟增速放緩，銀行體系總結餘回落和資金外流料更快，因此不排除香港銀行較上一加息周期更早加最優惠利率（P），以應對潛在壓力。

儘管近期美國因衰退和通脹回落預期，導致儲局降息預期升溫，中金認為美國3.5%的加息終點和尚未大幅回落的美國通脹，都表明儲局還有至少100點子的加息任務需要完成，意味香港金融條件或將繼續收緊。考慮到當前短期Hibor與美元隔夜指數掉期利率（OIS）利差仍處於明顯倒掛狀態，可能加大資金流出和港元貶值壓力，中金料銀行可能在未來某個時間點上調P息。

香港金融條件料將繼續收緊

中金回溯測算2004年以來9次加P前後港股和板塊超額收益變化，發現港股在加息前後並沒有顯著變化，金融板塊加息前開始轉弱，地產板塊同樣如此，但加息後逐步修復。中金解釋，由於P息上調滯後於已經走高的資金利率，因此對港股整體的金融條件，增量影響有限。

雖然加息對整體港股流動性邊際增量影響有限，但中金指可能會對香港銀行的利潤偏向負面，增加香港房地產市場和房價壓力，又提到上輪加息周期香港樓價累計跌約8.4%。

中金又發現，2005年的一次加P後，港股市場表現之後更為強勁，有資金流入；但2018年的一次加P後，港股則表現疲弱，且錄資金流出。該行認為，背後與中國增長的基本面環境差異更加相關，也是決定市場，特別是中資股中期走勢的關鍵。展望未來，中金料港股走勢更多取決於中國增長和盈利前景、以及儲局政策的預期變化，而非加P。

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記者：余倩敏