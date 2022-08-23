【網絡安全】8成勒索攻擊因軟件配置失誤　入侵1小時即盜個人資料

隨著互聯網絡成為大眾生活一部份，各式各樣的詐騙手法亦隨之衍生。有報告發現，超過8成的勒索軟件攻擊，源於常見的軟件及裝置配置失誤，同時「勒索軟件即服務」（ransomware-as-a-service） 成為網絡罪行主要營運模式。

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Microsoft今日（23日）公佈第二期網絡威脅季度報告Cyber Signals，揭示「勒索軟件即服務」已漸漸成為網絡罪行經濟的主要營運模式，為擁有不同技術專長的犯罪份子提供途徑，購買並使用勒索軟件的數據載量、外洩數據及付款系統，助其部署勒索軟件。

Microsoft指，超過8成勒索軟件攻擊，可歸因於常見的軟件及裝置配置失誤。該企的數碼罪行團隊過去一年已移除超過53.1萬條網絡釣魚連結，及5,400個網絡釣魚工具，並發現及關閉超過1,400個用作收集盜用身份的惡意電郵帳號。

報告又提及，當個別網絡用家的裝置遭入侵後，網絡攻擊者獲取其個人資料需時（中位數）為1小時12分鐘；而入侵企業網絡後，盜取資料的需時（中位數）為1小時42分鐘。

Microsoft建議，企業可建立認證處理機制，透過核實認證，減少可能被攻擊的範圍和保護雲端資源及身份認證。同時亦可更有效防止網絡攻擊者首次入侵，以及修補安全盲點。

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責任編輯：殷凱怡

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