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美國3警圍毆倒地疑犯恐嚇拍片者 暴力執法遭停職調查

環球社會熱點 14:30 2022/08/23

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美國有網民周日（21日）於阿肯色州克勞福德郡的Mulberry市便利店外拍攝到，3名警員粗暴將疑犯按在地上拳打腳踢，圍毆犯人時更恐嚇在旁拍片人士。涉事警員據報已停職並接受調查。

英警遊行執勤街頭跳舞被狠批 「唔派人打擊街頭罪案」（有片） 【下一頁】

網上影片顯示，3名警員在Mulberry市的便利店門外拘捕一名疑犯期間，向倒地的疑犯施暴及圍毆對方，包括多次出拳攻擊疑犯頭部、用膝撞擊該名男子，甚至將他扯起再撞向水泥地上。拍片女子在車內大叫阻止警員施暴時，其中一名警員以粗言穢語辱罵她，並要求她後退。

影片引起民眾譁然，阿肯色州警方周一（22日）發聲明指，涉事警員有兩人來自克勞福德縣（Crawford County）部門，另一名來自Mulberry警局，他們當時正逮捕一名涉嫌非法入侵、拒捕、二級犯罪及有恐怖主義威脅等罪名的27歲南卡羅來納州男子Randal Worcester。

據悉，3名涉事警員現時已停職並接受調查；州長哈欽森（Asa Hutchinson）表示，有關人員的行為備受譴責，透露美國司法部亦已就事件進行調查。

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美20歲大學生短炒Meme股BBBY 1個月勁賺近8.6億元 【下一頁】

克勞福德郡警長達曼特（Jimmy Damante）表示，警員接報到場後發現疑犯，於是查看其身份。但男子相當不合作，逼使他們不得不使用武力制服。達曼特指來自Mulberry的警車行車記錄儀有錄到事件經過，已提交予州警方。

代表克勞福德郡兩名涉案警員的律師Russell Wood發聲明稱，警員當時正調查一名持刀威嚇稱要割花一名女子臉部的人，而疑犯特徵與其相符。

警員發現該名男子提供虛假身份後，疑犯突然襲擊警員Levi White，於是他們採用必要武力逮捕疑犯。White現時出現腦震盪症狀，右眼上方腫脹及有瘀傷。

Wood表示，當局有更多影片尚未公開、Mulberry警察局巡邏隊亦有未經剪輯的影片未對外公開。

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責任編輯：郭麗明

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