「普京大腦」女兒被炸死案 俄控烏女特工行兇

有「普京大腦」之稱的俄羅斯哲學家杜金之女兒，上周於莫斯科遭遇汽車炸彈襲擊身亡。俄羅斯指控烏克蘭情報人員發動是次襲擊，更指涉事烏克蘭女特工已逃至愛沙尼亞。烏克蘭否認參與事件，而外界懷疑事件或由普京指示。

「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭 【下一頁】

杜金（Alexander Dugin）周一指控烏克蘭，上周六（20日）對其29歲的女兒杜金娜（Darya Dugina） 發動襲擊，要求俄羅斯政府就女兒之死作嚴厲報復，必須在今次戰爭擊敗烏克蘭。俄羅斯聯邦安全局（FSB）亦指，烏克蘭國家安全局（SBU）在幕後策劃事件。

FSB聲稱一名現年43歲的烏克蘭女間諜沃夫克（Natalia Vovk）施襲，指沃夫克帶同12歲的女兒Sophia Shaban於7月23日抵達俄羅斯。沃夫克其後曾駕駛Mini Cooper監視杜金娜，更三次更改車牌號碼，包括曾使用北韓、哈薩克斯坦及烏克蘭的車牌號碼。母女兩人也在杜金娜居住的大廈中租住公寓。

FSB指，案發當日沃夫克攜女抵達活動現場，並用遙控引爆車輛下方炸彈。襲擊目標正是杜金娜而非其父。兩人已透過俄羅斯邊境城市Pskov入境愛沙尼亞。報道亦指，襲擊中的炸藥威力相當於同時引爆6顆手榴彈。

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俄羅斯總統普京（Valdmir Putin）已向杜金致以誠摯的哀悼，並形容事件是一場卑鄙且殘忍的罪行。他同時讚揚杜金娜是一個聰明及有才華的人，是真正的俄羅斯愛國者。烏克蘭已否認涉事。

杜金為極端俄羅斯民族主義分子，有指普京極度器重杜金，他更被外界形容為「普京大腦」（Putin's Brain）。但杜金在襲擊事發前7小時曾於Telegram發表帖文，稱烏克蘭戰爭現時已較普京總統任期重要，並用強烈語氣批評普京。

坊間有猜測指杜金娜遇襲或是忠於普京的特工所為。俄羅斯專家Andrei Piontkovsky亦指，杜金娜遇襲案手法專業。而且杜金是極端法西斯政黨的非正式精神領袖，最近愈來愈多針對普京不夠法西斯的批評言論出現，Piontkovsky預料事件是俄羅斯特工所為。

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責任編輯：李俊儀