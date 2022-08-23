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【消費情報】全港首個口罩品牌聯乘《星球大戰》 19款立體及平面口罩今率先預售 328元珍藏版設獨立編號全球限量1,000盒

理財智慧 16:21 2022/08/23

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本地卡通口罩品牌H-PLUS宣布與經典鉅作《Star Wars》（《星球大戰》）攜手合作，推出立體及平面系列口罩，是次乃《Star Wars》首次與香港口罩品牌合作，將絕地武士及銀河帝國的元素融入口罩設計當中，不論日常上班或週末出遊定必備受注目。「H-PLUS x Star Wars」系列口罩於即日起（23日）於H-PLUS官網線上開放預售，預計取貨日期為9月中旬，數量有限，售完即止。

【青姐話】搞搞震冇幫襯   低成交好冇癮

當中粉絲必搶首選「Star Wars經典系列珍藏版硬盒」，全球限量只售1,000盒，每盒均印有獨立編號，極具收藏價值。珍藏版硬盒雲集6大人氣角色的平面口罩：尤達、黑武士、帝國風暴兵、C-3PO、R2-D2及丘巴卡，配上別具質感的硬身收藏盒，定必掀起粉絲搶購熱潮！此外，一眾漫畫迷亦不能錯過Star Wars特別版「漫畫大集合」，一共5款漫畫版圖案的平面口罩以美國獨有漫畫風格作主題，描繪出Star Wars中的多個經典場景及情節，尤如瞬間回到漫畫世界，與角色們並肩作戰。

    點擊圖片放大
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至於《Star Wars》立體口罩系列則共有8款，分別印有多個經典人氣角色，包括深受全球歡迎的反派角色黑武士、擁有標誌性白色盔甲的帝國風暴兵、首次出現於《Star Wars：原力覺醒》的BB-8、機智又可愛的R2-D2機械人及R2D2的好朋友C-3PO；星級推介亦有帝國勢力Pattern款及Digital Moonlight Pattern款，帝國勢力上印有經典黑武士出場畫面，款式簡約時尚易襯，適合日常工作配戴；而Digital Moonlight Pattern款則以霓虹燈色為主題，潮流感玩味十足，最適合摯友們玩樂時配戴。

於香港製造的高防口罩系列亦兼備ASTM Level 3及BFE+ PFE+VFE > 99%超高防規格，採用PET不織布，親膚而不悶熱；此外，口罩亦不含偶氮染料、致癌物及螢光劑等有害物質，保證用家戴得安心。

產品售價：

Star Wars經典系列珍藏版硬盒

成人口罩10片 x 6款裝 | 售價：328元

Star Wars特別版「漫畫大集合」

成人口罩10片 x 5款裝 | 售價：228元

黑武士款及帝國風暴兵款

成人口罩15片裝 | 售價：各98元

R2-D2款及BB-8款

成人口罩15片裝 | 售價：各98元

帝國勢力Pattern款

成人口罩15片裝 | 售價：98元

Digital Moonlight Pattern款

成人口罩15片裝 | 售價：98元

門市地址（不設預售）：

H-PLUS銅鑼灣店

地址：銅鑼灣羅素街28號地舖（時代廣場對面）

營業時間：（星期一至日及公眾假期）11:00 – 20:00

H-PLUS旺角店

地址：旺角彌敦道700號T.O.P 3樓314舖

營業時間：（星期一至日及公眾假期）13:00 – 20:00

H-PLUS鑽石山店

地址：鑽石山荷里活廣場2樓212舖

營業時間：（星期一至日及公眾假期）13:00 – 20:00

    點擊圖片放大
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責任編輯：嚴浩文

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