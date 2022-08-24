【理財智慧】保單可以傳比家人? 呢幾個細節你一定要知 一文了解受益人、保單持有人、受保人

在上星期，網上流傳一張某香港保險公司的內部培訓的圖片，應該是一個「case sharing」的環節，有一個保險經紀協助客人為「六位家人」購買人壽保險，即如果自己不幸離世後，該「六位家人」均可以獲得一筆過的人壽賠償。但「六位家人」中，除了為太太和子女投保外，甚至為情婦和私生子投保。照片被上傳到網上後，引起不少網民的討論，本文便會與讀者了解投保人、受保人和受益人之間的關係。

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

事件後續

在事件發生後，有關的照片在網上熱傳，不少討論區都有相關帖文討論事件，大多數人都認為即使是真實的事件，撇除投保金額的多少，在一個內部的訓練作分享也與道德不符。在事後，有關保號指該事件非公司立場，也會向有關員工作跟進。在最近，隨著不少的媒體報導與個別單號或個別經紀操守事件，不少大眾對於保險經紀的觀感已經不好，但今次事件雖只是內部事件，但也引起大眾的關注。

保單持有人

在保單中，保單持有人即在保單中「話事人」，即負責與保險公司建立保單的人，但未必是受保人和受益人。一般的保險公司都要求保單持有人年滿十八歲，因此為子女投保教育基金，大多父或母為保單持有人。保單持有人在保單擁有無上權利，包括更改受益人和取消保單等。但如果是投保醫療保險或人壽保險，保費是取決於受保人的年齡和身體健康，與持有人無關。例如有些人為父母購買自願醫保，自己為保單持有人，可以享有退稅待遇；父或母為受保人，可以獲得醫療保障。

受保人

前面提及，受保人是受保險保障的人，人壽保險理賠取決於受保人的性命。在醫療保險中，受保人往往是無法更改，因為投保時是以受保人的身體狀況為核保準則，因此保費也按受保人的狀況而定。但現時有部分保險公司的儲蓄人壽產品可更換受保人，但也要經過保險公司核保。在為別人投保中，保單持有人與受保人之間要有「可保權益」，例如是配偶、親戚、子女等，但除了血緣外，也可以之間是債權人關係、合作夥伴等，在申請時都要向保險公司申報，而最終能否投保則以核保決定為準。

受益人

畢竟是保險公司產品，所有的保險都有人壽保障的成份，受益人即在受保人符合特定理賠條件時可獲得賠償的人。在投保時，可以選擇多個受益人，再按不同份額作分配。受益人不會因為關係中斷而自己改變，例如夫婦兩人寫上對方為受益人，即使雙方後來離婚，但由於投保時已寫上對方為受益人，因此需要自行去更改受益人，否則理賠時對方便會繼續成為受益人。與前面類似，保險公司也會考慮受保人與受益人之間的「可保權益」，但即使是未婚伴侶一般保險公司都會接受，有部分保險公司最近也開始接受同性的伴侶、甚至提貪保單有效時指定一位受益人日後成為保單持有人。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩