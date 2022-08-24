【投資心理學】輸波同投資都可以「賴地硬」 原來同「自利傾向」有關

在傳統的經濟學中，每一個投資者都會理性作出最合符自已利益的決定但在投資心理學中，投資者往往會因為自己的偏見和不客觀而可能造出不理性的投資行為，例如羊群心理、拒絕輸錢等。這次與讀者分享的是自利傾向（self-serving bias），指投資者在投資得利與失利時在心理上會有不同的取態，往往便會對於下次投資無法作客觀的判斷，因此作為精明的投資者要了解以避免出現認知誤差。

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自利傾向

最近是暑期工和實習生的時間，不少同學都會趁暑假期間到不同公司實習，以「寫靚CV」為目的，但伴隨便是一堆對他們負面的標簽，例如九十後、零零後職場表現不濟，「年輕一代都無我們那麼耐苦」、「打工不開心就走」；但同時新入職同事也會認為年資較高同事「不擅生產」、覺得他們跟不上時代步伐等，大家都認為自己比對方或其他人優勝，其實這種眨底別人抬高自己，便是最經典的自利性偏誤。

應用在投資上

相信不少人在投資得利時便會將成功歸功於內在個人原因，例如分析獨到、看準大市時機等；但當投資失利時往往歸咎其他外在因素，例如大市拖累、表現不似預期等，這種投資時不同表現的反差便是自利傾向的例子。當一堆人坐在一起討論投資時，總有幾個人會說「最近投資了哪隻股票，賺了幾十巴仙」。當然不會質疑這件事的真確性，但同時每個人都會分享自己盈利的一面，而忽略失利的一面，希望借此抬高自己的「身價」。

避免陷入偏見

有時都會幫客人或朋友檢討投資計劃，在牛市時大家都樂於分享自己的投資與見解，特別是去年美股一片升市，不少人都賺了不少，隨便買一隻特斯拉都有不錯的回報。但隨著年初俄烏戰爭拖累下，整體的宏觀經濟投資表現欠佳，即使投資於一些保守或派息類別基金，都可能出現賺息蝕價的情況，但他們卻不願多談失利的部分。因此為了避免受自利傾向的影響，在投資前和後都應該檢討自己的正反兩面，檢視自己的不足或中間出現失誤，不要偏執於回報也要平衡風險，避免再犯上類似的失誤。

資產配置的重要性

正如一開始提及，身邊都有不少投資者都對於自己的投資計劃和眼光都頗有信心，定時會看投資類別書籍和閱讀不同的分析，將資產集中投資於股票市場，因為相信自己的投資眼光較其他人優勝。但其實作為投資者，在市況欠佳的時候，其實不應過分執著於投資股票，因為差不多現時所有市場都「抵買」，但是否值得買？因因此作為投資者，都應該著重風險管理的情況下配置資產，例如增加基金或保守的投資產品，以降底投資風險。

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記者：陳佳恩