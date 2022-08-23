▲ 【業績｜化肥股】中化化肥中期多賺五成 收入增13%、不派息

中化化肥 （00297） 中期營業額153.06億元人民幣，按年增長12.57%，主要是由於產品平均銷售價格上升，而溢利9.98億元人民幣，按年增長50.53%，不派息。

期內，中化化肥指，受國際經濟形勢、地緣政治衝突以及新冠疫情影響，化肥供需持續緊平衡狀態，國際和國內市場化肥價格大幅增長，上半年銷量471萬噸，按年減少31.41%。集團持續優化產品結構向環保型、高效型肥料轉變，形成差異化產品梯隊。在大幅削減低毛利的氮肥、硫磺業務（按年減少134萬噸）的同時，新型磷肥、高端複合肥等逐漸成為明星產品。集團各類差異化產品銷量合為123萬噸，按年增加25.21%，其中，差異化複合肥銷量為90萬噸，按年增加40.63%；新型磷肥銷量為15 萬噸，按年增加87.50%。

另外，上半年，集團結合底層養分高效利用技術的突破，成功升級糧作、經作肥料產品，助推養分利用率的提升，推進減肥增效，累計實現研發成果轉化新品產銷量89.9萬噸，按年增長33%。

展望下半年，集團將繼續打造深層次研發能力，聚焦生物制劑研發，保護土壤健康，提高養分利用率， 促進作物高產提質，通過研產銷一體化機制開發並推廣新型作物營養產品。同時，集團將嚴格落實國家化肥保供穩價、糧食安全等重大方針政策，而分銷業務持續提升科研創新能力，堅定推進差異化產品經營策略。

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編輯：姚卓然