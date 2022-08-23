【投資優惠】滙豐One推三大投資優惠助千禧世代理財　加入滙豐Trade25可獲獎賞高達850元

▲ 【投資優惠】滙豐One千禧世代客戶佔上半年新客戶總數近六成 加入滙豐Trade25可獲獎賞高達850元

滙豐HSBC （00005） 宣佈推出一系列投資優惠，協助更多18至34歲的千禧世代客戶財富規劃，鼓勵他們盡早累積投資實戰經驗。 客戶以手機開戶及加入滙豐Trade25並完成股票交易，可享高達850元獎賞。

滙豐去年推出專為18至25歲年輕投資者而設的免佣金股票交易計劃「滙豐Trade25」，每月只需25元，可免佣金及零平台服務費買賣交易額25萬元內的港股、美股和A股。 該行指出，其千禧世代客戶佔滙豐One今年上半年新客戶總數近6成。滙豐在去年第二季推出投資教育及推廣活動「告別投資A0」後，今年上半年25歲或以下滙豐One客戶開立投資戶口的數字，比去年下半年上升近兩成。

滙豐One推廣活動「調教少年股神」

另外，最新一份滙豐FinFit調查結果指出，近48%千禧受訪者的得分低於整體港人65分的平均數。滙豐認為，結果顯示他們有需要加強投資及理財知識，藉住各種理財工具及早開始投資，故滙豐One推出推廣活動「調教少年股神」，協助千禧客戶起步投資， 並推出開戶及投資優惠。

全新客戶滙豐One手機開戶可獲400港元現金獎賞，現有客戶升級至滙豐One可獲200港元現金獎賞。至於加入滙豐Trade25，可獲50港元現金獎賞，加入並完成股票交易，可獲400港元起步投資獎賞。另外，成功推薦年齡介乎18至25歲的滙豐客戶，經HSBC HK App開立滙豐One戶口，各可獲100港元現金獎賞，成功推薦加入滙豐Trade25，各可獲50元現金獎賞。

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記者：余倩敏