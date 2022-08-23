【用戶私隱】被控侵犯50億用戶私隱　lCCL：Oracle已成全球監控機器

▲ 愛爾蘭公民自由委員會（ICCL）指責雲服務巨頭Oracle已累積近50億人的詳細個人資料。（法新社資料圖片）

網絡私隱一直都是大眾關注的議題，未經授權取得用戶個人資料的行為亦備受不同監管機構追擊。近日，愛爾蘭公民自由委員會（ICCL）指責雲服務巨頭Oracle已累積近50億人的詳細個人資料。

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綜合外媒報道，ICCL高級研究員Johnny Ryan、美國人權與私隱中心（CeHRP）研究主任Michael Katz-Lacabe，和馬里蘭大學計算機科學教授Jennifer Golbeck向Oracle提出法律訴訟，指控該公司及其廣告技術和廣告子公司「侵犯了地球上大多數人的私隱」。

ICCL周一發聲明指，Oracle已經積累了50億人的詳細檔案，成為「全球監控機器」。該企更通過其數據市場將檔案進行交易，以該些資料賺取424億美元（約3,327億港元）的年收入。

聲明中又提及，Oracle所集成的用戶資料檔案，當中包括該用戶的姓名、家庭住址、電子郵件、綫上和綫下中的購買記錄、收入、興趣和政治觀點，以及綫上活動的詳細記錄。在其數據庫的資料詳細程度中，就連一個德國男子使用預付扣賬卡（Prepaid debit card）在網上博彩網站進行的10 歐元（約78港元）的賭注記錄亦包含在內。

Oracle不予置評 案件或成往後案例

面對被指控違反《聯邦電子通訊私隱法》、《加利福尼亞州憲法》、《加利福尼亞侵犯私隱法》、美國競爭法和普通法，Oracle發言人回覆《Irish Independent》稱 ，無法評論此案。

惟外媒評論指，是次案件於加州發起，而該州擁有美國最先進的私隱法。這很可能被視為一個測試案例，看看美國是否願意接受更接近歐盟GDPR法律的監管變化。

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責任編輯：殷凱怡

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