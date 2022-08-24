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日本9月7日放寬入境 完成接種旅客免檢測要求

環球社會熱點 14:29 2022/08/24

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日本有意推動旅遊業復甦，首相岸田文雄宣布，政府亦會逐步放寬入境措施，如果旅客已完成接種新冠疫苗將無須持陰性核酸檢測結果入境，措施將在9月7日起生效。但每日入境人數上限維持在2萬人，未有按傳聞增加至5萬人。

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岸田文雄宣布，已接種3劑疫苗的旅客可獲豁免入境檢測要求，不需在出發前72小時提交PCR核酸檢測結果。同時，每日入境上限維持在2萬人。

日本富士新聞網（FNN）早前引述政府官員消息指，當局最快下月會將每日入境人數上限由目前的2萬人大幅提高至5萬人。但岸田文雄表示，會逐步放寬限制。

日本目前認可的新冠疫苗包括港稱復必泰的輝瑞（Pfizer）、Moderna、阿斯利康（Astrazeneca）、強生（Johnson & Johnson）、Novavax及Covaxin疫苗。第三針則只接受輝瑞、Moderna及Novavax疫苗。

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日本在疫情前吸引大量旅客入境，根據日本政府的數據，外國旅客在2019年消費4.8萬億日圓（約2,746億港元）。不過去年僅有少量外國旅客獲准入境，消費金額大幅下跌至1,200億日圓（約68.6億港元）。

彭博社指日本是為數不多仍實施嚴格入境要求的富裕經濟體，3個月前雖局部開放讓少數旅客入境，但包括強制戴口罩、量體溫、限制自由活動及入境前檢測等要求，都難以吸引遊客。 　

另外，日本目前將新冠肺炎歸類為新型流感等傳染病，醫生有義務將所有患者資訊提交政府保健所，而患者急增導致保健所急及診所負擔大增。

日本政府也計劃調整政策，縮窄醫生需詳細報告的對象範圍限至老年人等重症風險高人士。

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責任編輯：鄭錦玲

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