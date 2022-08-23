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日本擬放寬入境 完成接種疫苗旅客免陰性檢測證明

環球社會熱點 12:35 2022/08/23

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日本有意推動旅遊業復甦，據報有意將每日入境人數上限增加至5萬人。另外，政府打算逐步放寬入境措施，如果旅客已完成接種新冠疫苗將無須持陰性核酸檢測結果入境。

印度「番茄流感」錄82宗確診 均為5歲以下幼童 【下一頁】

彭博社指日本是為數不多仍實施嚴格入境要求的富裕經濟體，3個月前雖局部開放讓少數旅客入境，但包括強制戴口罩、量體溫、限制自由活動及入境前檢測等要求，都難以吸引遊客。 

日本富士新聞網（FNN）引述政府官員消息指，當局最快下月會將每日入境人數上限由目前的2萬人大幅提高至5萬人。

旅客目前如要入境日本，需要提交出發前72小時的PCR核酸檢測結果。《日經新聞》指政府計劃逐步放寬檢測要求，已完成接種新冠疫苗旅客料將率先獲豁免。

日本目前認可的新冠疫苗包括港稱復必泰的輝瑞（Pfizer）、Moderna、阿斯利康（Astrazeneca）、強生（Johnson & Johnson）、Novavax及Covaxin疫苗。第三針則只接受輝瑞、Moderna及Novavax疫苗。

美黑人夫婦物業估價被壓價 白人出面同間屋高6成 【下一頁】

日本在疫情前吸引大量旅客入境，根據日本政府的數據，外國旅客在2019年消費4.8萬億日圓（約2,746億港元）。不過去年僅有少量外國旅客獲准入境，消費金額大幅下跌至1,200億日圓（約68.6億港元）。　

另外，日本目前將新冠肺炎歸類為新型流感等傳染病，醫生有義務將所有患者資訊提交政府保健所，而患者急增導致保健所急及診所負擔大增。

日本政府也計劃調整政策，縮窄醫生需詳細報告的對象範圍限至老年人等重症風險高人士。

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責任編輯：鄭錦玲

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