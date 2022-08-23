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【業績│體育用品股】安踏抽升4%　半年少賺6%至36億人幣、息增3%至62仙　安踏品牌收入增26.3%

股市 13:02 2022/08/23

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【業績│體育用品股】安踏半年少賺6%至36億人幣　中期息增3.3%至62仙

安踏體育 （02020） 上半年純利減少6.6%至35.88億元（人民幣，下同），中期息增加3.3%至62港仙。期內收益增長13.8%至260億元，再創新高，當中安踏品牌收入增26.3%至133.6億元，FILA則微跌0.5%至107.8億元，DESCENTE及KOLON SPORT等其他品牌升29.9%。

安踏抽升4%，報92元。

361度中期多賺37%勝盈喜　不派息【下一頁】

整體毛利率下降1.2個百分點至62%，其中安踏品牌毛利率增加2.3個百分點至55.1%，FILA跌3.7個百分點至68.6%，其他品牌則升3.8個百分點至74.2%。

電子商貿業務佔整體收益28.9%

持有Amer Sports的合營公司收益增長21.1%至96.7億元，及EBITDA增長28.2%至7.14億元。

截至6月底，於內地及海外地區共有6660家安踏店，安踏兒童店則有2563家，於中港澳及新加坡的FILA店則有2021家。

電子商貿業務貢獻了集團整體收益的28.9%，按年增加1.6個百分點，按絕對金額計，電子商貿收益按年增長20.6%。

相關文章：【業績｜體育用品股】特步中期多賺38%至5.9億人幣　派中期息13港仙、股息率近兩厘

相關文章：【業績│體育用品股】李寧中期按年多賺11.6%　不派中期息、現升3%（第二版）

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 純利 體育用品股 安踏體育（02020）

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