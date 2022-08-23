▲ 【業績｜體育用品股】361度中期多賺37％勝盈喜 不派息

體育用品股361度 （01361） 公布，收益升17.6%至36.5億元（人民幣‧下同），溢利升37.2%至5.5億元，較盈喜公布的增長不少於三成為佳，不派息。

361度半日升0.2%，報4.18元。

期內，集團兩大核心產品鞋類及服裝的收入分別按年增加7.2%及18.4%，分別至14.8億元及13.8億元。鞋類銷售佔總收益的比例由44.4%降低至40.5%，而服裝銷售的比例由37.6%按年輕微上升至37.8%。兩者依然為集團貢獻銷售收益的主要來源。鞋類及服裝的平均批發售價分別同比上 升6.9% 及13.8%。鞋類及服裝的平均批發售價增加主要是由於批發價格上調以彌補後疫情環境下全球經濟通脹因 進口而導致的生產成本增加、通過推出多種平均批發售 價較高的新產品升級產品組合，以及電商業務的收入增長。至於361º 兒童收入增長37.1%至6.8億元。

集團毛利率按年跌0.3%至41.5%。集團共有5,365間361º品牌門店，同截至二零二一年十二月三十一日相比，淨增加95間。 按區域劃分，約76.7%的門店位於中國三線及三線以下城市， 而4.6% 及18.7% 的門店分別位於中國一線及二線城市。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

相關文章：

【盈喜︱體育用品股】361度料上半年溢利按年升不少於30%

【業績｜零售股】特步中期多賺38%至5.9億人幣 派中期息13港仙、股息率近兩厘

【業績│體育用品股】李寧中期按年多賺11.6% 不派中期息、現升3%（第二版）

編輯：姚卓然