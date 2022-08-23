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【業績│食品股】中國食品午後彈近3%　半年純利增19%不派息　對非酒精即飲行業前景審慎樂觀

股市 13:04 2022/08/23

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【業績│食品股】中國食品半年純利增19%不派息　對非酒精即飲行業前景審慎樂觀

中國食品 （00506） 上半年純利增加19%至4.81億元（人民幣，下同），經調整EBITDA增加24.7%至14.6億元，不派息。受內地疫情影響，中國食品銷量有所下跌，但受惠於產品及包裝結構優化，收入增6%至118.94億元。

中國食品午後彈近3%，報2.64元。

受各國寬鬆貨幣政策和中國出口強勁等因素影響，國際大宗商品價格均出現一定升幅，導致毛利率下跌2.7個百分點至36.2%，公司將持續關注資本性支出與經營性現金流的管理，控制風險。

果汁品類收入增加21%

汽水品類期內收入增長有所放緩，期內增4.9%至90.35億元，無糖汽水表現繼續優於傳統汽水，收入佔比進一步提升。果汁行業延續去年復蘇勢頭，「果粒橙」收入顯著增加，加上新品銷售成績理想，帶動公司果汁品類收入增加21%至16.56億元。

中國食品預期，下半年環球經濟滯脹風險增加，主要經濟體政策趨緊，外部不確定性明顯增強，加上國內疫情仍未完全消除，需求收縮與供給衝擊交織，各行業經營比較困難，經濟恢復基礎仍不穩固，但管理層對非酒精即飲行業全年能保持健康發展仍然審慎樂觀。

相關文章：【業績｜食品】康師傅績後抽升逾7%　半年少賺38.4%　但派特別中期息6.63美仙

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 中國市場 EBITDA 派息 純利 中國食品（00506） 食品 銷售 果汁

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