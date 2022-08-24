【業績｜體育用品股】特步再插13%　中期多賺38%至5.9億人幣　管理層：特步兒童全年銷售增長料不少於50%（第二版）

▲ 【業績｜體育用品股】特步中期多賺38%至5.9億人幣 息13港仙、股息率近兩厘

特步國際 （01368） 公布中期業績，今年上半年收入達56.84億元（人民幣，下同），按年增長37.5%；期內股東應佔溢利達5.9億元，按年增長38.4%，派發中期息13港仙，按年增長13%。

特步績後股價下挫，昨跌6.5%，現再跌13%，報10.96元，創三個月低。

特步指，雖然特步兒童去年下半年基數較高，但預期今年全年銷售增長不少於50%，主品牌在功能性產品帶動下，料下半年銷售按年升25%，全年則增長接近30%。由於兒童產品佔比提升，但兒童的毛利率較成人的低，料全年主品牌毛利率約為42%至42.5%。

至於蓋世威（K-swiss）及帕拉丁（Palladium），管理層料全年銷售有30%增長，由於經濟不明朗，未來開店及發展審慎，主要聚焦在產品及渠道的改善。

專業運動品牌料下半年有不俗增長 索康尼明年考慮引入加盟

至於索康尼（Saucony）及邁樂（Merrell），公司預期下半年會有不俗增長，並將集中強化電商，故將全年銷售目標由50%，調升至約60%至70%，目標全年虧損控制在5000萬元。由於索康尼發展比預期好，明年會考慮開設加盟店，並可能會錄得盈利。

管理層表示，今年四個新品牌的虧損將控制在1.5億。整體而言，預期集團全年銷售增長約30%。

料全年銷售增長三成 毛利率已見底

特步提到，留意到物流成本在下半年有回落的趨勢，海外物流在6月開始回復正常，料公司毛利率已見底。

在品牌分類方面，特步為主的大眾運動收入上半年增長36.2%至48.98億元，毛利率達42.2%，按年增長0.7個百分點。蓋世威、帕拉丁為代表的時尚運動收入按年增長36.3%至6.3億元，毛利率為39.8%，按年下跌3.7個百分點。索康尼、邁樂為代表的專業運動收入按年增106.4%至1.57億元，毛利率達44.2%，按年下跌1.2個百分點。

特步國際主席丁水波表示，儘管新冠疫情影響在今年下半年仍然持續，但隨著體育用品的需求繼續增長，公司對中長期業務前景仍保持樂觀。不斷加劇的地緣政治緊張局勢以及通脹，對海外市場（尤其是美國和歐洲）的消費情緒構成壓力，因此公司對時尚運動分部在下半年的海外業務前景保持謹慎態度。

（第二版增加管理層言論）

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記者：梁安琪、袁諾曦