▲ 【業績｜體育用品股】特步中期多賺38%至5.9億人幣 息13港仙、股息率近兩厘

特步國際 （01368） 公布中期業績，今年上半年收入達56.84億元（人民幣，下同），按年增長37.5%；期內股東應佔溢利達5.9億元，按年增長38.4%，派發中期息13港仙，按年增長13%。特步今日中午收報13.52元，以此計算，現價股息率為1.96%，接近兩厘。

特步國際主席丁水波表示，儘管新冠疫情影響在今年下半年仍然持續，但隨著體育用品的需求繼續增長，公司對中長期業務前景仍保持樂觀。不斷加劇的地緣政治緊張局勢以及通脹，對海外市場（尤其是美國和歐洲）的消費情緒構成壓力，因此公司對時尚運動分部在下半年的海外業務前景保持謹慎態度。

在品牌分類方面，特步為主的大眾運動收入上半年增長36.2%至48.98億元，毛利率達42.2%，按年增長0.7個百分點。蓋世威、帕拉丁為代表的時尚運動收入按年增長36.3%至6.3億元，毛利率為39.8%，按年下跌3.7個百分點。索康尼、邁樂為代表的專業運動收入按年增106.4%至1.57億元，毛利率達44.2%，按年下跌1.2個百分點。

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記者：梁安琪