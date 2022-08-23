【港元拆息】1個月HIBOR連跌4天報1.78厘 港滙維持近日偏強格局
宏觀解讀 12:02 2022/08/23
除隔夜拆息走高外，其餘1個月或以下本港銀行同業拆息（HIBOR）周二均向下，至於2個月期或以上拆息則全線升。
隔夜HIBOR終止4連跌，升0.03厘，報0.98012厘，供樓相關的1個月HIBOR則4連跌，周二再微跌約0.2厘，報1.78137厘。以「H加1.3厘」按揭計劃計算，實際供樓按息約3.1厘，續高於銀行2.5厘至2.75厘的封頂水平。
3個月HIBOR自8月初起持續連升多日，已升至3年高位，周二報2.54101厘。截至上周五止，3個月HIBOR與美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）間的差距，已收窄至約0.4厘。
港滙方面，維持近日偏強格局，周二最弱曾報7.8471，與7.85的弱方兌換保證有29點子差距。金管局對上一次接錢買港元沽美元，已是8月10日。
表﹕港元銀行同業拆息
|到期日
|8月23日
|8月22日
|隔夜
|0.98012
|0.94845
|1星期
|1.35280
|1.43655
|2星期
|1.55536
|1.59292
|1個月
|1.78137
|1.79774
|2個月
|2.16923
|2.15881
|3個月
|2.54101
|2.52345
|6個月
|3.12768
|3.12554
|12個月
|3.61441
|3.61369
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記者：余倩敏