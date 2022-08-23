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【港元拆息】1個月HIBOR連跌4天報1.78厘　港滙維持近日偏強格局

宏觀解讀 12:02 2022/08/23

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1個月HIBOR連跌4天。

除隔夜拆息走高外，其餘1個月或以下本港銀行同業拆息（HIBOR）周二均向下，至於2個月期或以上拆息則全線升。

隔夜HIBOR終止4連跌，升0.03厘，報0.98012厘，供樓相關的1個月HIBOR則4連跌，周二再微跌約0.2厘，報1.78137厘。以「H加1.3厘」按揭計劃計算，實際供樓按息約3.1厘，續高於銀行2.5厘至2.75厘的封頂水平。

3個月HIBOR自8月初起持續連升多日，已升至3年高位，周二報2.54101厘。截至上周五止，3個月HIBOR與美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）間的差距，已收窄至約0.4厘。

港滙方面，維持近日偏強格局，周二最弱曾報7.8471，與7.85的弱方兌換保證有29點子差距。金管局對上一次接錢買港元沽美元，已是8月10日。

表﹕港元銀行同業拆息

到期日 8月23日 8月22日
隔夜 0.98012 0.94845
1星期 1.35280 1.43655
2星期 1.55536 1.59292
1個月 1.78137 1.79774
2個月 2.16923 2.15881
3個月 2.54101 2.52345
6個月 3.12768 3.12554
12個月 3.61441 3.61369

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記者：余倩敏

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