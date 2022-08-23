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【券商點睇】量價齊升沖喜上半年業績 洛鉬產能具優勢

股樓投資 13:01 2022/08/23

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洛陽鉬業（03993）上半年業績實現大幅提升，收入917.67億元（人民幣，下同），按年升8.2%；歸母淨利潤41.48億元，按年增加72.21%，主要得益於擴改建項目產能釋放及生產工藝優化，期內，公司銅、鈷、鈮產量分 別同比增加 24.4%、49.3%、17.2%。國泰君安指出，雖然第二季因國內疫情及多國激進加息使得有色金屬價格回落，但整體仍高於去年同期水平。

【同場加映】青姐話：搞震冇幫襯 低成交好冇癮

此外，洛鉬的IXM平台進一步融入整體戰略，妥善應對商品市場大幅波動帶來的影響，公司自有產品除 鉬、鎢、磷產品外，全部實現IXM包銷，礦業板塊與貿易板塊的協同效應進一步發揮。在量價齊升的推動下，使公司業績創歷史同期新高。

【延伸閱讀】下半年部署：法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單，請按【見下頁

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更重要是，公司項目建設步伐穩步推進，提升產能優勢，預計項目達產後，TFM銅鈷礦將增加銅年均產量20萬噸、鈷年均產量1.7萬噸，KFM將增加銅年均產量9萬噸、鈷年均產量3萬噸，旗下銅鈷產能將大幅度提升，助推公司成為全球最大的鈷生產商。該行看好洛鉬未來業績增長潛力，推薦買入。

【同場加映】溫股知新：港股烏雲滿布 後市寄望財報

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撰文：林衛

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買入 港股 洛陽鉬業（03993）

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