【券商點睇】業務轉型進入收成期 中國建築現金流穩升

據安信國際報告，中國建築（03311）上半年收入按年上升47.9%至538億元，收入增長強勁。其中，來自內地收入上升5%至218億元，香港收入大幅上升119.6%至229.9億元，主要受惠於上半年交付的多個社區隔離及治療設施。另澳門收入按年上升98.7%至58億元。

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該行又指，中國建築現金流改善，進入收成期。公司把長周期投資項目，逐步以短周期項目所替代，並出售營運期的投資項目，業務轉型進入收成期。其中，在MiC技術中，把現場建築工序轉移至較易控制的廠房進行，對於惡劣天氣的抗性亦會較高，在工期上亦能大大縮短。

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這樣，一方面能夠加快公司的回款周期，另一方面能收取技術溢價，提高盈利水平。上半年公司的經營性現金流已轉正，下半年預計會更進一步，往後幾年的經營性現金流將穩定提升。公司上半年淨利潤升20.4%至42.1億元，宣派中期股息幣 24 仙，按年上升20%，分派比率約30%，維持穩定，投資者可繼續關注。

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撰文：林衛