芬蘭美女總理派對熱舞惹爭議 藥檢結果證無吸毒

芬蘭總理馬林上周因參加派對唱歌跳舞的影片外洩備受爭議，她表示已接受藥物檢測，強調自己沒有吸毒。總理辦公室周一（22日）公開藥檢結果，顯示馬林體內沒有驗出毒品。不少女網民亦上載熱舞影片，力撐馬林參加派對沒有問題。

芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片） 【下一頁】

早前社交網站流傳馬林（Sanna Marin） 與好友在私人場所舉辦派對飲酒，一邊跳舞一邊唱歌，身穿背心的馬林更跪地高舉雙手，跟著音樂瘋狂扭動身體，又嘟起嘴與友人合照。極右及反政府人士批評馬林損害領袖形象，又質疑她曾吸食毒品。

馬林上周五（19日）召開記者會，強調自己這輩子從未吸食過毒品，當晚聚會上亦沒有出現吸毒的情況。馬林稱已接受藥檢測試，行動是要從法律上保障自己及釋除公眾疑慮。

總理辦公室周一公布藥測結果，顯示馬林體內沒有被驗出毒品，又指是次測試費用全由總理本人支付，無動用納稅人金錢。

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芬蘭總理做藥檢再否認曾吸毒 因夜蒲片備受爭議 【下一頁】

當地媒體引述政府官員指，馬林接受的藥檢測試包括檢驗安非他命、巴比妥類藥物（Barbiturate）、大麻、可卡因、美沙酮等一系列毒物成分。

世界各地女性紛紛於社交平台上傳熱舞影片，力撐馬林與朋友聚會跳舞並無問題。網民質疑國家領袖都是人，為甚麼不能下班後開派對。亦有網民認為年輕女政客亦能享受私人生活，批評輿論是性別雙重標準。

當地媒體於上周再爆出馬林夜蒲影片，顯示身為人妻的馬林與失婚男歌手親密熱舞，又稱馬林甚至坐在兩名男子腿上。男歌手Olavi Uusivirta其後澄清兩人只是朋友關係。

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責任編輯：郭麗明