【A股點睇】新增入市資金持續放緩 A股換手率下滑

中信報告指出，8月公募基金新發繼續疲弱，贖回力度有所加大。根據渠道調研了解到，7、8月的周度淨贖回率為千分之六，高於5、6月市場反彈階段的千分之二，反映市場階段性反彈告一段落，愈來愈多的基金投資者選擇離場。疲弱的申購也顯示，7、8月新發基金規模平平，8月第二和三周主動產品發行規模僅11.5億元（人民幣，下同）及14.5億元，又回到4至7月初的低迷狀態。

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該行認為，私募基金7月後基本維持高倉位運行，後續加倉空間已有限。同時，海外基金面臨持續贖回壓力，配置型外資往重倉板塊持續調倉，但整體流入節奏明顯放緩，8月至今為淨流出狀態。增量資金持續轉弱背景下，A股市場8月以來博弈加劇，大致呈現以下特徵。第一，板塊維度分化依然明顯。從各板塊行業成交佔A股整體成交的比例來看，資金依然在成長賽道內活躍交易，而傳統金融周期、醫藥、消費板塊的成交佔比基本在各自過去一年均值之下。

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第二，整體的成交換手都在下滑。數據顯示，滬深300、中證1000、國證2000的換手率從7月初的3%、11.9%和14.6%下滑至上周五（19日）的1.5%、8.2%和11.1%。成長賽道指數換手率同樣呈現下滑趨勢，如光伏指數由18.63%降至16.62%，鋰電指數從15.5%降至10%，反映市場增量資金的匱乏，即便是板塊之間的輪動切換，也無法維持連續的高換手率。

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撰文：林衛