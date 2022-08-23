【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）

▲ 前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密 小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）

蘋果（美：AAPL）前工程師張曉浪周一在美國加州聖荷西聯邦法院承認一項商業機密盜竊罪，承認在蘋果公司離職前，曾竊取蘋果自動駕駛有關的商業機密。而張曉浪在被捕前，據報已經決定加入小鵬汽車 （09868） ，並簽署部分入職前文件。

小鵬汽車半日跌2.1%，報83元，創三個月低。

小鵬 汽車 及後回應指，該 案件至今已經四年多，小鵬汽車並不了解案件的具體情況，也未介入美國司法機關對案件的後續調查，又與蘋果之間也沒有相關的爭議，與該案件也無任何關聯。小鵬汽車嚴格遵守相關法律，高度重視知識產權保護。

據悉，張曉浪在2015年加入蘋果，其後在汽車團隊擔任硬件工程師。在蘋果工作期間，張曉浪曾經下載關於蘋果汽車項目的內部文件，包含一款汽車電路板的工程原理圖，以及蘋果原型產品相關的參考手冊和PDF文檔。

法官當場將張曉浪的認罪協議封存，並將在11月14日作出判決，盜竊商業機密最高可判處10年監禁和罰款25萬美元。

據外媒報道指，張曉浪在2018年4月曾打算辭職，表示希望回國探望生病的母親，其後於7月在前往搭乘航班的路上被逮捕。而張曉浪在5月份已經獲得小鵬汽車的招聘邀請。小鵬汽車在張曉浪被捕後曾發聲明指，張曉浪在5月初入職當天簽署了知識產權合規文件，但沒有記錄顯示其向公司上報任何敏感和違規的情況。

以下為小鵬汽車就張曉浪涉蘋果商業機密盜竊罪之聲明

（第二版加入小鵬回應）

相關文章：【AAPL】郭明錤：蘋果下一代MacBook Pro 14及16英寸將在今年第四季量產

【電動車】小鵬新車G9開訂24小時錄超2萬訂單 另同獲工信部納入免徵車輛購置稅目錄

編輯：梁安琪

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動