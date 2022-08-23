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特朗普入稟阻FBI查閱海湖莊園文件 再暗示2024年參選總統

環球社會熱點 11:40 2022/08/23

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美國聯邦調查局（FBI）探員本月初，突然搜查美國前總統特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園寓所，並檢獲一批文件。特朗普正式入稟美國法院，要求阻止FBI查閱相關文件，直至任命一名特別官員審查。特朗普於起訴書内也再次暗示將於2024年參選美國總統。

簽手令准FBI搜特朗普寓所法官 住址外洩收死亡恐嚇 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周一（22日）正式入稟佛羅里達州地方法院，要求法院頒令暫時阻止FBI查閱檢走文件，直至任命一名特別法庭官員審閱文件。

特朗普首席代表律師Jim Trusty表示，法院應任命一位特別負責人，通常是退休律師或法官負責調查。特朗普一方認為FBI或檢走受總統特權保護的資料，美國司法部不應自行決定可否用於調查。

特朗普亦要求聯邦政府提供更詳細的清單，並歸還所有不屬於搜查令範圍内但被扣押的物品。FBI據報根據《間諜法》展開搜查行動，旨在尋找部分和核武相關文件。

外界普遍認為，是次搜查大大增加特朗普被起訴的可能。但起訴書卻再度暗示特朗普或在競逐2024年總統選舉，指他一旦決定參選決定會是熱門候選人，特朗普的支持對共和黨今年的中期選舉亦十分重要。起訴書強調政治不應該影響司法及行政，執法是保護美國人的盾牌，不能被用作政治目的武器。

特朗普稱遭FBI沒收3本護照 美司法部拒公開搜查宣誓書 【下一頁】

另外，佛州聯邦法官萊因哈特（Bruce Reinhart）周一重申其上周的決定，認為最少應公開一份宣誓書的部分內容。該宣誓書據報清楚列出促使FBI搜查特朗普寓所的證據，萊因哈特認同司法部觀點，披露過多內容或危及仍在進行的調查，但認為部分披露可促進公眾對事件的理解。他要求司法部本周四（25日）中午前，就文件繼續保密內容部分提出建議。

FBI在月初搜查行動中，一共帶走逾20箱物品，包括11套機密文件，部分甚至被標記為絕密文件。FBI搜查行動震驚美國政壇，一眾共和黨人紛紛指摘司法部越權。

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責任編輯：李俊儀

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