▲ 【可持續發展】星展推一站式可持續數碼平台「LiveBetter」 客戶可獲取環保資訊及建議

星展香港推出一站式可持續數碼平台「LiveBetter」，DBS digibank HK應用程式內的LiveBetter數碼平台設有「Know Better」和「Invest Better」等功能，協助客戶解決在可持續生活旅程上的各種障礙，實踐更可持續的生活方式。Know Better提供簡單實用的資訊，讓客戶從養成生活習慣做起，建立更環保的生活方式，消費者可從內容庫獲取相關的環保資訊及建議。

Invest Better支援星展客戶購買證監會認可的ESG基金，或超過350隻獲MSCI ESG 「AAA」或「AA」 評級的基金選擇（截至2022年8月17日），以投資於與他們可持續理念相符的企業。客戶可透過DBS digibank HK應用程式輕鬆瀏覽一系列與ESG及環保相關的基金及交易所買賣基金（ETF）

星展香港董事總經理兼香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰（Ajay Mathur）表示，建立LiveBetter數碼平台，利用科技協助消費者更輕易選擇可持續的生活及投資方式。

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編輯：陳韻妍