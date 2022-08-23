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【中國經濟】人行前顧問李稻葵：倘疫情仍反覆並持續拖累經濟　人行明年有最多50個基點減息空間

宏觀解讀 11:09 2022/08/23

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人行前顧問李稻葵：倘疫情仍反覆並持續拖累經濟　人行明年有最多50個基點減息空間

人行前顧問、現任清華大學經管學院金融系主任李稻葵表示，如果疫情仍然反覆，持續拖累經濟，人行明年還有最多50個基點的減息空間。李稻葵說，人行至2023年中還能夠透過減息降低企業的債務負擔。

李稻葵解釋，中國龐大的貿易盈餘和資本管制能支持人民幣匯率，並減輕資本流出，故進一步降息是有可能。他又提到，最近一段時間中國出口不錯。且由於疫情控制的影響，老百姓出國旅遊減少，對外滙收支有利。這些因素有助確保在進一步降低利率後，人民幣滙率不會大幅度貶值，也使得中國的貨幣政策相對於美國相對獨立一點。

至於內地減息前景，他認為要視乎疫情，如果疫情在下半年到明年逐步緩解，經濟能夠自我恢復，降息需要就減小。但如果疫情有較大反覆，人行可能需要有新一輪或兩輪的降息，到明年上半年末，有降息30至50個基點的空間。

被問到降息的影響，他指在當前形勢下降息之後，最大的影響就是滙率和跨境資金流動。至於財政刺激政策上，他指政府需更加精準針對疫情受影響的地區，發放消費券或現金補貼。他又認為，發放總量不用太多，大約1000億元人民幣就很有效，因此舉效果非常明顯。

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