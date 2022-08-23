【烏克蘭戰爭】扎波羅熱核電廠附近再遇襲 4人受傷

俄烏戰爭持續近半年，扎波羅熱核電廠遭俄軍佔領下戰火未平息。英美法德等國早前呼籲俄烏雙方停止在核電廠附近交戰，但核電廠附近地區周一（22日）再度遇襲，造成最少4人受傷。

德否決延長使用3核電廠 稱無助紓減天然氣用量 【下一頁】

尼科波爾（Nikopol）位於第聶伯河（Dnieper River）對岸，距離扎波羅熱（Zaporizhzhya）核電廠下游僅約10公里。

該市市長Oleksandr Saiuk指控俄軍周一使用火箭彈及迫擊炮襲擊當地，擊中市内民居、幼兒園、車站及商舖。今次襲擊造成4人受傷，其中兩人需要住院。

尼科波爾自上月12日以來一直遭到多次襲擊，導致850座建築物受損，而全市10萬人口當中亦有一半人逃離。

外界普遍憂慮核電廠鄰近地區持續遭受炮擊或引發核災，俄羅斯已要求聯合國安理會周二（23日）召開緊急會議商討當前局勢。

俄關閉北溪一號天然氣管道3日維修 斷歐洲供應 【下一頁】

周三（24日）將為俄烏戰爭爆發半周年，西方國家也安排當日召開理事會會議，商討核電廠戰況對烏克蘭的影響。

俄羅斯駐扎波羅熱地區官員羅戈夫（Vladimir Rogov）指控因烏克蘭發動炮擊，俄方已大幅裁減核電廠人手。至於烏方則指控俄方在核電廠内儲存武器，及封鎖烏克蘭工人的區域。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲