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【MacBook維修】蘋果自助維修計畫　擴展至MacBook Air及MacBook Pro

科技 10:52 2022/08/23

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採用M1芯片的MacBook Air和MacBook Pro機型的用戶，可通過蘋果自助維修網站獲得維修手冊和訂購原裝零件和工具。（Apple）

蘋果（Apple）在4月時推出自助維修計畫（Self Service Repair），讓用戶在自助維修網站上查詢維修手冊和訂購原裝零件，自行修理iPhone 12、iPhone 13 和iPhone SE 3，而蘋果剛宣布該計畫已擴展至MacBook Air及MacBook Pro。

【蘋果新專利】未來MacBook由玻璃製造？　可彎曲鍵盤優化打字體驗

蘋果表示，MacBook自助維修計畫的運作方式與iPhone相同，採用M1芯片的MacBook Air和MacBook Pro機型的用戶，可通過蘋果自助維修網站獲得維修手冊和訂購原裝零件和工具，並會為每個機型提供十多種不同的維修類型，包括顯示屏、配備電池的頂殼和觸控板等。

【新MacBook簡評】M2版MacBook Air　剪片速度較M1版快40%

此外，蘋果也會以49美元（約384港元）的價格提供租借工具套裝，讓不想為單一維修而購買工具的顧客，都能取用這些專業維修工具。工具套裝將免費寄到顧客手上，並可租用一星期。

自助維修計畫現時已在美國推行，蘋果重申，將會逐步擴展到更多國家，而歐洲是下一個推廣地區。

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責任編輯：陳卓賢

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