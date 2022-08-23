恒大頒授第二屆榮譽博士　表彰四位社會傑出人士 

▲ 恒大第二屆榮譽博士學位頒授典禮

香港恒生大學（恒大）於8月22日在校內舉行第二屆榮譽博士學位頒授典禮，表揚四位傑出人士的卓越成就，以及對社會和恒大的貢獻。典禮由恒大校董會主席施穎茵女士及恒大校務委員會主席鄭慕智博士主禮。

▲ 三位榮譽博士領受人出席典禮（左起）：李家誠博士、冼為堅博士，以及李歐梵教授（鄭海泉博士因事未能出席頒授典禮）

獲頒此殊榮的四位傑出人士為：鄭海泉博士（榮譽社會科學博士）、李家誠博士（榮譽社會科學博士）、李歐梵教授（榮譽人文學博士），以及冼為堅博士（榮譽社會科學博士）（按英文姓氏排列）（鄭海泉博士因事未能出席頒授典禮）。

▲ 校長何順文教授致辭

恒大校長何順文致辭時強調，四位獲頒榮譽博士的社會賢達在推動教育和社會進步方面貢獻良多。「他們在工作與生活上的價值觀與服務社會的熱忱，正正響應恒大的五大核心價值：互信、增值、創新、關懷和責任，為恒大學生樹立了優秀典範，啟發他們致力追求卓越，盡展所長，為社會帶來積極改變。恒大非常榮幸能與這四位傑出人士加強聯繫。」

▲ 三位榮譽博士領受人（鄭海泉博士因事未能出席頒授典禮）及校方領導合照

李歐梵教授代表四位榮譽博士領受人發言，他讚揚恒大培育年輕人才成為具明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的全球公民，認為這項宏大使命體現了一份對社會的義務，對不久將來的世界尤其重要。

▲ 李歐梵教授代表領受人致謝辭

李教授勉勵大家學習忍耐，甚至是日復一日的忍耐。「在這個由疫情引發的『社交距離』新時代，每個人都被迫審視自己，以找尋必要的道德力量，因此我認為恒大校訓『博學篤行』仍然適切。」此外，李博士指「篤行」已經成為他的日常必需品。他認為人們必須學會以忍耐和堅毅「篤行」，才能取得勝利。最後，他分享自身的價值觀──誠實、氣節、莊重、正直和謙遜，為致辭作結。



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按此閱覽恒大校長何順文致辭。

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(特約)