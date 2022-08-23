【中概股】每日優鮮傳已將便利購業務轉讓　作價3000萬人幣

▲ 每日優鮮傳已將便利購業務轉讓 作價3000萬人幣

中概股每日優鮮（美：MF）陷入資金鏈斷裂傳聞，雖然公司已經否認有關消息，但公司應用及服務曾無法正常使用，令市場仍然關注每日優鮮的財務狀況。據內媒最新消息指，每日優鮮旗下的便利購業務已經以3000萬元人民幣轉讓。

據36氪報道指，每日優鮮便利購業務已經被深圳每日便利科技有限公司收購，便利購業務旗下合共包含1.4萬台設備，在運營的有8000台左右，相當於每台設備僅以2142元的價格出售。

報道引述每日優鮮一位中層職員指，3000萬元的價格相當於是「賤賣」，因便利購業務目前已經完成2輪融資，融資金額累計達1.97億美元（折合逾15億港元）。

是次消息中的收購方深圳每日便利科技有限公司，主要為零售企業、售貨機運營商等，提供穩定、高性價比的智能零售終端，以及提供相關SaaS服務，曾獲華蓋資本、獵豹移動（美：CMCM）等投入資金。

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編輯：梁安琪