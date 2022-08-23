祝香港回歸25周年　南港青少年“創新科技賦能生態環保”視頻大賽　頒獎典禮

日期：8月21日(星期日）

時間: 3:00pm - 5:30pm

地點：香港尖沙咀街坊福利會禮堂（香港）/ 南沙創亨灣5號樓6層（廣州）

人數：400-450人

南沙位於珠江入海口、廣州最南端，地處粵港澳大灣區地理幾何中心，距香港38海裡、澳門41海裡，方圓100公里範圍內匯集了大灣區全部11座城市以及五大國際機場，是連接珠江口兩岸城市群和港澳地區的重要樞。

2019年，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》賦予南沙建設粵港澳全面合作示範區重大使命，要求攜手港澳建設高水平對外開放門戶、創新發展示範區、金融服務重要平台和優質生活圈。

南沙在國家、省、市戰略大局中的地位不斷提升，已形成國家新區、自貿試驗區、粵港澳全面合作示範區和承載門戶樞紐功能的廣州城市副中心「三區一中心」發展新格局。



「南沙華僑總會」作為一個愛國愛港的社團組織，宗旨是努力協助國家的發展與建設，促進中、港兩地聯繫和交流，共同為廣州市的建設及發展出謀獻策。



由南沙華僑總會主辦，慶祝香港回歸25周年活動 - 南港青少年創新科技賦能生態環保視頻大賽，於8月21日舉行頒獎典禮。



頒獎典禮全程南沙香港兩地同步線上視頻進行，邀請了很多星級嘉賓出席，南沙區政府包括- 南沙开发区党工委副书记谢伟，南沙区委常委、广州南沙海外联谊会会长阮晓红，广州南沙海外联谊会副会长邱静慧，广州市南沙区侨务局局长张博义，南沙区科学技术局三级调研员单红女士、南沙区文化广电旅游体育局文体发展中心主任廖勇先生、广东地方治理研究中心低碳研究所副所长，广州从化区政协蔡宝婧女士、港澳合作促进中心主任张玥甯女士、湾区青年汇理事长孙弘睿先生。香港區包括創新科技及工業局張曼莉副局長，中聯辦九龍工作部劉湛雄副處長，立法會議員, 何君堯JP , 梁文廣MH, 楊永杰及很多社會賢達。

▲ 初級組冠軍：元朗天主教中學

▲ 高級組冠軍：惠僑中學

▲ 鳴遠中學銀樂隊

▲ 廠商會蔡章閣中學My Band樂隊

出席的還有協辦學校天主教鳴遠中學、廠商會中學、廠商會蔡章閣中學、惠僑英文中學、佛教沈香林紀念中學、元朗天主教中學、保良局唐乃勤初中書院、佛教慧欣法師紀念中學的校長、老師及學生們。



很多嘉賓為是次活動發表講話。

▲ 大會籌委會主席吳家偉、創新科技及工業局副局長張曼莉、南沙華僑總會會長胡意發

創新科技及工業局副局長張曼莉: 創新科技是香港重中之中的發展，國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，以及積極推進粵港澳大灣區建設，包括首次把深港河套納入粵港澳重大合作平台建設，充分體現了中央對香港創科發展的堅定支持。另外，今年6月國務院印發《南沙方案》在五方面為南沙定立重點發展方向，當中包括科技創新產業合作及青年創新創業合作。香港與南沙兩地均肩負國家的期望，是發展科創的重鎮，是次大賽緊貼國家的政策發展，除了在民間推進大家對創新科技的關注之外，亦成為香港及南沙兩地青年交流的橋樑，帶動兩地青年對科技及環保的關注，甚至可種下創科的種子，為兩地培養創科人才。



南沙華僑總會會長胡意發先生：

這次比賽是南沙香港兩地同步進行，得到南沙區委統戰部、社會賢達、學校、老師及最重要學生們鼎力支持，為兩岸互動交流打開一個好開端。南沙華僑總會作為香港愛國愛港社團，面向香港，背靠祖國，期望未來做好我們的角色，成為兩地的橋樑，深化各方面的交流，特別是青少年方面，讓他們有一個平台去了解在國內，特別是粤港澳大灣區的發展機遇。他並且恭賀各位獲獎的同學，亦希望同學們能夠貫徹終身學習，努力實踐抱負，為其他同學樹立良好的榜樣。攜手推動減碳社會，創造更美好的明天。



大會籌委會主席吳家偉先生：

參賽的影片都各有各嘅特色、有些是創意，有些是拍攝手法、有些是創科構想、有些是生態環保價值等等不同方面表現出色，百花齊放。其實最令他印象深刻是所有參賽同學都創意無限、及非常認真去拍攝視頻作品。有他們的積極參與，今次比賽先至得以成功，所以非常感謝所有參賽嘅同學。



短視頻是現在這個年代，青年人經常接觸到的，時下年青人日日都會觀看短視頻，並且可以用很短時間拍片，帶出他們想表達的意思。再加上短視頻無需好像過去年代，用很多器材拍攝，新世代只要用一部手提電話已經可以做到。所以大會選用這種又先進又方便的方法，讓青少年可以簡單地製作，表達及分享他們關於環保創科等事情的看法。他表示大會亦會緊貼科技同青年人的潮流，可以用STEM航拍VR的元素舉辦比賽及交流,希望可以將最新的資訊帶到給香港與內地的年青人，令他們有多些啟發。



世界綠色組織創辦人及行政總裁暨評審委員會副主席余遠騁博士：

在評審作品的過程中，很欣賞同學的創意及心思。特別其中一個作品，讓觀眾在無需親身潛入海底就可以透過新科技VR技術，觀賞到美麗的海洋生態，然後鏡頭一轉，看見滿佈垃圾，了解海洋生態面對的衝擊。那些塑膠分解為微膠粒，先由魚類進食，然後魚類成為餐桌上的食物，最終進入人類的肚子。短片中還附上數據，提出源頭減廢。將資訊生動地透過科技帶出環保的挑戰。非常切合主題。余博士表示這次比賽非常之有意義，令同學對環境的問題，可持續發展的問題作出深思，並且提出方案解決方法或者認識。



(特約)

