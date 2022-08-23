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【內銀業績】招行：下半年淨息差降幅料收窄　內房調整對零售財富管理業務影響小

股市 10:15 2022/08/23

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招行料下半年淨息差降幅收窄。

招行 （03968） 日前公佈中期業績後，昨舉行業績會，行長王良表示，下半年淨息差下降的幅度會邊際收窄，不會再像二季度這樣出現斷崖式下降。他解釋，招行會保持好態勢，例如信用卡貸款會呈現出恢復性增長的態勢，預期能實現年初的增量預算，並成為較好增長板塊。該行亦會主動管控好存款成本，指上半年存款整體增長的態勢非常好，為全年完成負債增長的目標奠定了很好基礎，可說是提前完成全年目標。他續指，招行下半年管控好存款成本，保持存款質量，降低負債端的成本，保持利差處於合理水平。

對於招行的內房風險敞口，招行副行長汪建中表示，目前整體來看，房地產行業調整對招商銀行零售財富管理業務的影響很小。他稱，過去高淨值客戶很喜歡房地產信托產品，招行很早就對這個領域的風險進行了安排和布置，進行了大幅的壓縮。

「從財富管理的角度上來講，我們的客戶已經基本上適應了沒有房地產信托這類產品。」汪建中說。至於說有些產品因為信托公司不能履約所產生的一些問題，他稱招商銀行也在積極解決中，但這部分產品很少。

按揭貸款方面，汪建中透露招行的規模相對來說較大，今年上半年增長不及預期。該行下一步將會在一手房的基礎上，加大二手房的接單量，實現房貸穩定增長。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

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記者：余倩敏

　

港股 業績公布 國有內銀股 銀行

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